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وأخيراً... تطبيق Gmail يحصل على الوضع المظلم “Dark Mode”

منشور 29 أيلول / سبتمبر 2019 - 11:44
خيارات نظام التشغيل iOS 13 هي نفسها التي تعمل بنظام Android
خيارات نظام التشغيل iOS 13 هي نفسها التي تعمل بنظام Android
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حصل Gmail أخيرا على الوضع المظلم بشكل كامل، ولجميع مستخدمي نظامي تشغيل أندرويد و iOS.

حصل Gmail أخيرا على الوضع المظلم بشكل كامل، ولجميع مستخدمي نظامي تشغيل أندرويد و iOS.

وقالت جوجل أن التحديث سيصل المستخدمين من اليوم، على أن يستغرق نحو أسبوعين أو أكثر بقليل ليكون متاح للجميع.

لنظام Android، لديك ثلاثة خيارات، سيؤدي تعيين النظام بالكامل إلى Dark Theme إلى تشغيله تلقائيا على Gmail، ويمكنك أيضا تحديده من علامة التبويب “السمة” في إعدادات Gmail، كما سيتم تمكين الوضع تلقائيًا على هواتف Pixel الموضوعة في وضع توفير البطارية.

خيارات نظام التشغيل iOS 13 هي نفسها التي تعمل بنظام Android: يمكنك إما تحديده في إعدادات “السمة” في Gmail أو سيتم تشغيله تلقائيا عند تمكين “Dark Mode” عبر هاتفك بالكامل، وإذا كنت تستخدم نظام التشغيل iOS 11 أو 12، فيمكنك تشغيله ضمن علامة تبويب إعدادات Gmail.

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Via SyndiGate.info


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