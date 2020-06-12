واتساب تختبر البحث عن الرسائل حسب التاريخ وتسهيل حذف الملفات الكبيرة

تختبر شركة واتساب مجموعة من المزايا الجديدة على تطبيقها بما فيها البحث عن الرسائل المرسلة والمستلمة في تاريخ معين، وكذلك إدارة أفضل للتخزين.

لو كنت تريد العودة لرسائل يوم معين، فإن الطريقة اليدوية بالعودة في الرسائل للأعلى تكون مرهقة وغير دقيقة، خاصة لو كان التاريخ قديم. الآن واتساب تختبر إمكانية تعيين أي يوم تريده وتظهر لك مباشرة الرسائل المتبادلة في ذلك اليوم.

واتساب

من ناحية أخرى فيما يتعلق بالتخزين، الآن يمكنك معرفة الحجم الذي تستهلكه المحادثات بالكامل، لكن الآن تختبر واتساب تفصيل ذلك بحيث يعرض تبويب خاص بحجم الملفات الكبيرة المستلمة وإمكانية حذفها لتوفير المساحة المستهلكة. كما أن هناك تبويب بالملفات المستلمة منفصل عن تبويب الملفات الكبيرة.

مع أنه من غير الواضح بعد ما هو الحجم الذي ستعتبر واتساب الملف كبيراً إذا تجاوزه. لكن تبقى هكذا مزايا مفيدة لمن يستخدم واتساب بكثافة لتبادل الملفات، فيمكنه بسهولة معرفة حجم تلك الملفات وحذف ما يشاء منها لتوفير المساحة.



ومن المزايا الأخرى لو كان لديك أكثر من جهاز تستخدمه للتواصل عبر واتساب، فإن الخدمة الآن تختبر الاتصال بنفس الحساب على أربعة أجهزة معاً ضمن شبكة واي فاي واحدة.

كالعادة هذه المزايا قيد الاختبار في الوقت الحالي، ولايوجد ما يؤكد أنها ستطلقها رسمياً بعد. وهي تختبرها على هواتف آيفون وأندرويد معاً.