واتساب يضيف ميزات جديدة... ما هي؟!

كشفت "واتساب" عن ميزة جديدة، وهي ربط الحسابات الخارجية، التي تسمح بربط حساب "واتساب" بالخدمات الخارجية

لاحظ كثير من مستخدمي تطبيق التراسل الفوري "واتساب" وجود بعض الرسائل التي لم يتمكنوا من استعراضها، مطالبة إياهم بتحديث التطبيق إلى النسخة الأخيرة التي تم إطلاقها أخيرا، ويعود ذلك إلى بعض المزايا الجديدة التي قامت شركة واتساب المملوكة من قبل "فيسبوك" بإضافتها إلى التطبيق، التي تشمل كل من ميزة "الملصقات" إضافة إلى خيارات جديدة لوضع "عدم الإزعاج" من خلال المجموعات وربط الحسابات الخارجية.

فقد قامت شركة واتساب بإضافة ميزة الملصقات إلى تطبيقها على كل من الأجهزة العاملة بنظام أندرويد وiOS، من خلال تحميل حزم ملصقات مجانية بشكل مشابه لما تقدمه التطبيقات الأخرى مثل "سناب شات" وتطبيق "لاين"، كما عملت على إضافة متجر خاص لشراء الملصقات واستعراضها، وإضافة هذه الميزة عبر الهاتف الذكي ونسخة الويب WhatsApp Web.

إضافة إلى ذلك، وبعد أن تلقت "واتساب" عديدا من ملاحظات حول الإشعارات المزعجة التي يصعب تجاهلها، تعمل الشركة على توفير عديد

من الميزات الجديدة التي يمكن أن تجعل مجموعات "واتساب" أقل إزعاجا.

حيث تعمل الميزة الأولى "الوضع الصامت" على إخفاء علامات الإشعارات للدردشات والمجموعات التي تم تجاهلها في حين ستعطي المستخدم مؤشرا حول عدد الرسائل التي تلقاها، وتم اعتماد هذه الميزة افتراضيا بالفعل للدردشات والمجموعات التي تم تجاهلها.

وتأتي ميزة "وضع الإجازة" لإبقاء المحادثات التي تم تجاهلها في الأرشيف ومخفية عن المستخدم حتى وإن تلقى رسالة جديدة، على عكس ما كان معمولا به سابقا وهو إلغاء الأرشفة تلقائيا بمجرد استلام رسالة جديدة. ويذكر أن هذه الميزة ما تزال قيد التطوير والاختبار، وسيكون الخيار متاحا في إعدادات "واتساب" لأنظمة التشغيل المختلفة.

كما كشفت "واتساب" عن ميزة جديدة، وهي ربط الحسابات الخارجية، التي تسمح بربط حساب "واتساب" بالخدمات الخارجية. هذه الميزة تم تطويرها بشكل أساسي لمستخدمي "واتساب" في قطاع الأعمال، وسيتم إضافتها إلى التطبيق المخصص للأفراد قريبا.

وتدعم الخدمة حاليا في قطاع الأعمال ربط حسابات تطبيق "إنستجرام"، لجعل حسابات "إنستجرام" متصلة ومربوطة بحساب "واتساب"، حيث ستوفر عديدا من المزايا الأخرى، التي من أبرزها استرداد كلمة المرور، ومشاركة تحديثات الحالة تلقائيا في "إنستجرام".

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