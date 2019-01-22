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"واتساب" يعتمد تغييرا كبيرا على خاصية "إعادة الإرسال"

"واتساب" يعتمد تغييرا كبيرا على خاصية "إعادة الإرسال"
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