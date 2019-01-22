"واتساب" يعتمد تغييرا كبيرا على خاصية "إعادة الإرسال"

واتساب يفرض تغييرا كبيرا على خاصية إعادة الإرسال

قال مسؤولون تنفيذيون في خدمة واتساب للتراسل، والمملوكة لشركة فيسبوك، إن الخدمة ستخفض عدد مستقبلي الرسائل المعاد توجيهها إلى خمسة فقط، في مسعى لمكافحة "المعلومات المضللة والإشاعات".

وأضافت نائبة رئيس الشركة للسياسات والاتصالات في واتساب فيكتويا غراند، خلال فعالية في العاصمة الإندونيسية "سنفرض حدا من خمس رسائل على مستوى العالم اعتبارا من اليوم".

وأكد رئيس الاتصالات في واتساب كارل ووغ لرويترز أن الخدمة ستنشر تحديثا للتطبيق يتضمن تفعيل حد إعادة الإرسال الجديد، وذلك ابتداء من الاثنين بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز".

وسيستقبل مستخدمو نظام التشغيل أندرويد التحديث أولا، يليهم مستخدمو نظام التشغيل (آي.أو.إس) الخاص بأجهزة أبل.

وفي السابق، كان بإمكان مستخدمي واتساب إعادة توجيه رسالة إلى 20 فردا أو مجموعة.

ومنذ أشهر أصبح تطبيق واتساب يضيف كلمة (Forwarded) على الرسائل المعاد تمريرها من أجل تنبيه مستقبل الرسالة إلى أصل المحتوى الذي وصله.

وتخفيض عدد مستقبلي الرسائل المعاد توجيهها إلى خمسة على مستوى العالم هو توسيع لإجراء اتخذ في الهند في يوليو،

وتحاول خدمة واتساب، التي يستخدمها حوالي 1.5 مليار شخص، إيجاد طرق لوقف إساءة استخدام التطبيق، عقب المخاوف العالمية من استخدام المنصة لنشر الأخبار الكاذبة، والصور التي يتم التلاعب بها، ومقاطع الفيديو بدون سياق، والخدع الصوتية بدون أي طريقة لمراقبة أصل هذه المواد أو الوصول لمصدرها.

ويسمح التشفير الكامل للتطبيق للمجموعات التي تضم مئات المستخدمين بتبادل النصوص والصور ومقاطع الفيديو خارج نطاق مراقبة مدققي الحقائق المستقلين أو الخدمة نفسها.

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