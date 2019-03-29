واتساب يطرح ميزة خاصة بالدردشة الليلية

واتسآب يطرح ميزة خاصة بالدردشة الليلية

كشف موقع "WABetaInfo" أن ميزة وضعية "الظلام" ظهرت على الإصدار التجريبي من تطبيق "واتس آب" في هواتف أندرويد.

ويمكن للمستخدمين تحميل هذا الإصدار من تطبيق المراسلة، لاختبار أحدث الميزات التي تعمل عليها الشركة، قبل أن تقرر طرحها في الإصدار الرسمي.

ولوحظ ظهور الميزة الجديدة التي تسهل استخدام "واتس آب" في الليل وفي حالات الإضاءة المنخفضة، في الإصدار التجريبي "2.19.82"، ولكنها ليست متاحة لجميع المستخدمين.

ومن المتوقع أن تعمل وضعية "الظلام" على تحسين تجربة المستخدم، وتقليل معدل استهلاك البطارية، من خلال تفعيل الخلفية السوداء في "واتس آب"، وفقا لـ "روسيا اليوم".

ويُقال إن "واتس آب" ما يزال يعمل على هذا التحديث، للتأكد من خلوه من الأخطاء المحتملة.

واكتُشفت هذه الميزة مسبقا في الإصدار التجريبي من التطبيق على نظام "iOS"، ولكن تحميل الإصدار التجريبي من "واتس آب" على نظام آبل، يعد عملية أكثر تعقيدا وخطورة، لذا لا يُنصح بها.

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