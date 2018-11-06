واشنطن تتبنى خطة لإنشاء سكة حديد تربط إسرائيل بدول عربية

ذكرت هيئة البث الإسرائيلي (رسمية)، مساء الإثنين، أن الولايات المتحدة الأميركية تتبنى، للمرة الأولى رسميا، خطة لإنشاء خط سكة حديد "السلام الإقليمي".

وبلور هذه الخطة كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير المواصلات في حكومته، يسرائيل كاتس. وهي تنص على مد خط سكة حديد تربط إسرائيل والأردن مع السعودية وبقية دول الخليج (الإمارات، البحرين، سلطنة عمان، قطر والكويت).

ووصل وزير المواصلات الإسرائيلي، الإثنين، إلى مسقط، عاصمة سلطنة عمان، للمشاركة في مؤتمر دولي للمواصلات، حيث يعرض هذه الخطة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلي إن هذه المبادرة تشكل تطورا قد يؤثر في العديد من دول المنطقة، مضيفة أن تبنّي واشنطن لتلك المبادرة جاء عقب اتصالات مستمرة حولها، خلال العامين الماضيين، بين إسرائيل والإدارة الأميركية وجهات عربية في المنطقة.

وتطرق مبعوث الرئيس الأميركي للشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، إلى هذه الخطة، في تغريدة له على موقع "تويتر". وقال: "كاتس سيقدم خطة لبناء سكة حديد تربط بين إسرائيل والأردن والسعودية وباقي دول الخليج"، مضيفاً: "دعونا نواصل الحوار، هذه الجهود تدعم ما نقوم به".

وباستثناء مصر والأردن، اللتين ترتبطان مع إسرائيل باتفاقيتي سلام، لا تقيم الدول العربية علاقات دبلوماسية علنية مع تل أبيب. وعلى رغم ذلك، زادت وتيرة التطبيع، خلال الفترة الأخيرة، من خلال أشكال متعددة، عبر مشاركات إسرائيلية في أنشطة رياضية وثقافية في دول عربية.

وقبل نحو 10 أيام، زار رئيس الوزراء الإسرائيلي سلطنة عُمان، في أول زيارة علنية لمسؤول إسرائيلي منذ 22 عاماً.









