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واشنطن تتبنى خطة لإنشاء سكة حديد تربط إسرائيل بدول عربية

واشنطن تتبنى خطة لإنشاء سكة حديد تربط إسرائيل بدول عربية
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