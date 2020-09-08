وزير النفط الروسي: على منتجي النفط استعادة حصتهم في السوق العالمية فور تعافي الطلب

قال ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي إن من "المهم للغاية" أن تستعيد روسيا وبقية منتجي النفط سريعا حصتهم السوقية أو حتى يرفعونها فور تعافي الطلب على الخام وفقا لمجلة الوزارة التي توزع داخليا اليوم بحسب "رويترز".

وبهدف ضمان عدم خسارة حصتها في سوق النفط بعد انتهاء اتفاق عالمي لخفض إنتاج النفط في 2022 وضعت موسكو مخططا لآبار نفط غير مكتملة، يمكن إطلاقه بمجرد انتهاء أمد اتفاق خفض الإنتاج.

وأضاف نوفاك "بمجرد أن يبدأ الطلب (على النفط) العودة إلى مستويات ما قبل الأزمة، سيكون من المهم للغاية بالنسبة لروسيا والدول الأخرى المنتجة للنفط استعادة حصتها في السوق بسرعة أو حتى زيادتها". ولم يذكر نوفاك ما إذا كانت الحكومة قد وافقت بالفعل على برنامج الآبار غير المكتملة بعد الإعلان عنه في مايو.