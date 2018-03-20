للباحثين عن عمل.. وظائف جديدة في الإمارات براتب يصل إلى 30 ألف درهم!

تم إطلاق البوابة الإلكترونية من قبل مكتب دبي الذكي بالشراكة مع LinkedIn وأوراكل، لمساعدة الجهات الحكومية على جذب المواهب المناسبة من أجل تحقيق رؤية المدينة لتصبح “أفضل مدينة في العالم” بحلول عام 2071

نشرت منصة Dubaicareers.ae فرص عمل حكومية جديدة على موقعها على الإنترنت، مع توفر العديد من الوظائف براتب شهري يصل إلى 30.000 درهم.

تم إطلاق البوابة الإلكترونية من قبل مكتب دبي الذكي بالشراكة مع LinkedIn وأوراكل، لمساعدة الجهات الحكومية على جذب المواهب المناسبة من أجل تحقيق رؤية المدينة لتصبح “أفضل مدينة في العالم” بحلول عام 2071.

وفيما يلي بعض هذه الوظائف، بحسب صحيفة خليج تايمز:

1. أخصائي إحصائي اجتماعي

معرف الطلب: 18000947

مجال الوظيفة: إحصائي

صاحب العمل: مركز دبي للإحصاء

الراتب الشهري: 20000- 30000 درهم.

2. محلل استراتيجي

معرف الطلب: 18000443

فئة الوظيفة: وظائف أخرى

صاحب العمل: وكالة تنظيم صناعة الأمن

الراتب الشهري: 10000- 20000 درهم.

3. محللي الاستراتيجية

معرف الطلب: 17001309

مجال الوظيفة: التخطيط الاستراتيجي

صاحب العمل: مكتب حكومة دبي للإعلام

الراتب الشهري: 10000- 20000 درهم.

4. مدقق الجودة الداخلية

معرف الطلب: 18000442

تصنيف الوظيفة: الجودة والتميز

صاحب العمل: وكالة تنظيم صناعة الأمن

الراتب الشهري: 10000- 20000 درهم.

5. منسق وسائل الإعلام

معرف الطلب: 18000320

تصنيف الوظيفة: وسائل الإعلام

صاحب العمل: وكالة تنظيم صناعة الأمن

الراتب الشهري: 10000- 20000 درهم.

6. مسؤول علاقات الشركاء

معرف الطلب: 18000321

فئة الوظيفة: وظائف أخرى

صاحب العمل: وكالة تنظيم صناعة الأمن

الراتب الشهري: 10000- 20000 درهم.

7. مدقق الجودة الداخلية

معرف الطلب: 18000442

تصنيف الوظيفة: الجودة والتميز

صاحب العمل: وكالة تنظيم صناعة الأمن

الراتب الشهري: 10000- 20000 درهم.

8. كبير مسؤولي الموارد البشرية

رقم الطلب: 17001650

تصنيف الوظيفة: الموارد البشرية (الموارد البشرية)

صاحب العمل: مكتب حكومة دبي للإعلام

الراتب الشهري: 20000-30000 درهم.

9. محاسب

معرف الطلب: 17001795

تصنيف الوظيفة: مالية

صاحب العمل: مكتب حكومة دبي للإعلام

الراتب الشهري: 10000- 20000 درهم.

10. تنفيذي الإنتاج الإبداعي

رقم الطلب: 17001561

تصنيف الوظيفة: وسائل الإعلام

صاحب العمل: مكتب حكومة دبي للإعلام

الراتب الشهري: 20000-30000 درهم.

11. كبير مسؤولي الموارد البشرية (قسم التدريب)

رقم الطلب: 17001650

تصنيف الوظيفة: الموارد البشرية (الموارد البشرية)

صاحب العمل: مكتب حكومة دبي للإعلام

الراتب الشهري: 20000-30000 درهم.

المصدر: سنيار



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