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وكالة الطاقة: كبار منتجي النفط بحاجة للتنويع أكثر من أي وقت مضى

وكالة الطاقة: كبار منتجي النفط بحاجة للتنويع أكثر من أي وقت مضى
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