الآن في دبي.. يوتيوب تطلق أول مساحة إبداعية لها في المنطقة العربية! (فيديو)
يوتيوب تطلق أول مساحة إبداعية لها في المنطقة العربية
أعلنت يوتيوب الأحد افتتاح أول مساحة إبداعية لها في المنطقة العربية، وذلك لتلبية الاحتياجات المتزايدة من صناع المحتوى في مجالات التدريب والتصوير والمونتاج وغيرها، وتصل مساحتها إلى ستة آلاف قدم مربع، وهي مجهزة باستوديوهين وغرف للإنتاج والمونتاج، إضافة إلى مخزن لمعدات التصوير، وغرفة للتحكم بالبث المباشر.
بالنسبة لـ”صناع المحتوى الشباب على يوتيوب”… افتتاح هذه المساحة هو حلم أصبح حقيقة، بحسب موقع ي إن إن.
المصدر: سنيار
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