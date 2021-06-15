يوتيوب يفرض قواعد جديدة للإعلانات

كشف تقرير إخباري أن موقع بث ملفات الفيديو يوتيوب لن يقبل بث إعلانات على المربع العلوي من صفحته الرئيسية من بعض القطاعات مثل المراهنات والأدوية التي يحتاج صرفها إلى تذكرة طبية والكحوليات، إلى جانب الإعلانات السياسية والانتخابية اعتبارا من اليوم الاثنين، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ونقل موقع إكسيوس المعني بموضوعات التكنولوجيا عن متحدث باسم شركة جوجل التي تمتلك موقع يوتيوب القول "نعتقد أن هذا التحديث سيستند إلى التغييرات التي أقررناها في العام الماضي بالنسبة لمراجعة إعلانات المربع الأولي لصفحته الرئيسية وستؤدي إلى تحسين تجربة المستخدمين" لموقع يوتيوب.

يذكر أن المربع العلوي من صفحة موقع يوتيوب هو الجزء المرئي أكثر من غيره على الصفحة ويعتبر الجزء الأغلى سعرا والأكثر طلبا من جانب المعلنين.