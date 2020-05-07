10 تطبيقات مفيدة في شهر رمضان

يحل شهر رمضان الفضيل في كل عام مغيرا روتين حياة المسلمين، حيث تتغير معه أوقات الطعام والنوم والعمل.

وتلعب التكنولوجيا دور مهم في هذا الشهر الفضيل حيث يوجد العديد من التطبيقات التي تمكن الصائم من متابعة فروضه وأداء واجباته الدينية والحفاظ على حالته الصحية والذهنية.

من أهم التطبيقات الدينية التي تساعد في الشهر الفضيل:

1.تطبيق أيامي:

هو تطبيق رمضاني يساعد الصائمين في أيامهم خلال شهر رمضان عبر خدماته التالية: إمساكية رمضان، مواقيت الصلاة، وبوصلة القبلة، أدعية وأذكار، فتاوى وخواطر يومية،طبق اليوم، حدث في مثل هذا اليوم، تلاوة يومية من أحد الأيتام، ابتهال يومي، كتب رقمية، ومنبه للصلاة.

التطبيق مجاني على هواتف أندرويد وآيفون.



2.تطبيق آذان برو:

يساعد هذا التطبيق على ارتباطك الدائم في الصلاة فهو يساعد على معرفة الوقت الصحيح للأذان. ويكون له الفائدة الأكبر عندما تكون في منطقة لا تسمع فيها الاذان. ويوفر التطبيق مزايا عدة من أهمها : تستطيع سماع الأذان حتى لو كان الهاتف مغلقا أو التطبيق لا يعمل، ومعرفة مواقيت الصلاة بحسب الموقع الجغرافي، وتستطيع سماع أصوات شجية لإقامة الأذان من أفضل المؤذنين حول العالم، وتحديد اتجاه القبلة بحسب موقعك، ويعرض أسماء الله الحسنى بالكلمات والصوت ويتوفر التطبيق مجاناً على هواتف أندرويد وآيفون.



3.تطبيق القرآن الكريم:

يعمل هذا التطبيق على عرض القرآن بصورة تفاعلية ميسرة، ويوفر نظام مميز لحفظ مواقع القراءة بحيث يتمكن القارئ من تحديد الآية وحفظها للرجوع إليها، ويوفر أيضًا القراءة الليلية التي تلون الخلفية باللون الأسود والخطوط البيضاء، لتعطي القارئ الراحة التامة عند القراءة في أجواء منخفضة الإضاءة، ويتيح خاصية البحث النصي في آيات القرآن من خلال البحث اللحظي وعرض النتائج مع الصفحات،و إمكانية الذهاب للصفحة وتظليل خلفية الآية المختارة ليسهل على المستخدم معرفتها ويتوفر أيضًا على هواتف أندرويد وآيفون.





4. تطبيق Islamic GPS:

يتيح هذا التطبيق معرفة أماكن المساجد والآثار الإسلامية على مستوى العالم ، يفيد هذا التطبيق من يسافر كثيراً خلال شهر رمضان ، وهذا التطبيق متاح على أندرويد وآيفون مجاناً.





تطبيقات لمساعدة الآخرين:

1. تطبيق Share The Meal :

يساعد التطبيق الفقراء والمحتاجين خلال شهر رمضان. من خلال هذا التطبيق تستطيع مساعدة إطعام فقير بنقرة واحدة على هاتفك ولن يكلفك الكثير. وهذا التطبيق متاح على أندرويد وآيفون مجاناً.





2. تطبيق Be My Eyes:

يساعد هذا التطبيق المستخدمين المكفوفين أو ضعاف البصر طلب المساعدة من متطوع مبصر ،مجرد أن يقبل المستخدم طلب المساعدة ،سيتم إعداد اتصالاً مباشراً بالفيديو بين الطرفين.

هذا التطبيق متاح على أندرويد وآيفون مجاناً.





تطبيقات الطهي

تطبيق Cookpad:

يمكن هذا التطبيق المستخدم من مشاركة وصفات الطهي، والعثور على المزيد من الوصفات بواسطة أشخاص آخرين، يساعد على توفير بيئة اجتماعية للأشخاص للبحث عن والوصفات وحفظها، ومشاركة صور الطعام ، ويتوفر هذا التطبيق على أندرويد وآيفون مجاناً.





تطبيق Tasty:

يوفر آلاف وصفات الطعام اللذيذة مزودة بشرح خطوة بخطوة للطهي، كما يمكنك حفظ الوصفات على صفحتك الخاصة والتي تعد بمثابة كتاب طهي خاص على الهاتف، كما يحتوي التطبيق على أداة بحث مبتكرة تسمح لك التصفية حسب المكونات والطبخ والمناسبات الاجتماعية.

ويتوفر مجاناً على هواتف آندرويد وآيفون.

تطبيقات صحية:



1. تطبيق WebMD:

يعتبر التطبيق موسوعة حيث يقدم كمية هائلة من المعلومات الصحية ، ويعرض أساسيات الإسعافات الأولية، ويقدم خدمة التواصل مع مقدمي الخدمات الصحية المحلية.

يتوفر التطبيق على هواتف أندرويد وآيفون.

2. تطبيق iPharmacy:

يعتبر هذا التطبيق متجر كامل لكل الأشياء الصيدلانية وأنواع الأدوية والوصفات الطبية وهو حاصل على على تصديق من إدارة الأغذية والدواء الأمريكية FDA. كذلك يصف حالتك الصحية عن طريق تسجيل الأعراض وإرسالها إلى الأطباء والصيادلة ، وهو مجاناً على هواتف أندرويد وآيفون.





مع جميع هذه التطبيقات نرى أن التكنولوجيا أصبحت جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية ، وتساعدنا في جميع نواحي الحياة.