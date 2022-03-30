10 دول في قائمة أرخص أسعار البنزين عالميًا.. 4 دول عربية في القائمة

أثرت الحرب الروسية الأوكرانية بشكل كبير على العديد من الأمور الاقتصادية في العالم، من بينها أسعار الوقود عالميًًا، حيث ارتفعت أسعار الوقود في العديد من دول العالم.

وتسبب اعلان الرئيس الامريكي بايدن عن فرض حظر على النفط الروسي في زيادة كبيرة بأسعار الوقود حول العالم، وارتبط ارتفاع الأسعار في عدد من الدول الصناعية بالضرائب المفروضة، لذلك قد نجد أن أسعار النفط في أمريكا لك ترتفع بشكل كبير كون الضرائب بها منخفضة نوعا ما.

وبالرغم من الارتفاع المقلق إلا أن هناك العديد من الدول التي تمتلك احتياطي كبير من النفط مما جعلها تشهد استقرار كبير في أسعار النفط بغض النظر عن الظروف التي تحدث حول العالم.

وبحسب موقع globalpetrolprices المتخصص في أسعار الوقود عالميًا، فان متوسط سعر البنزين حول العالم يبلغ ما يقارب 1.33 دولار للتر الواحد.

يُشار إلى أن الدول الغنية تمتلك اسعار اعلى للنفط فيما تملك الدول الفقيرة والتي تنتج النفط اسعار اقل، فيما تعتبر أمريكا من الدول التي تملك استثناء حيث انها وبالرغم من التقدم الملحوظ لديها لكن أسعار النفط لديها منخفضة.

قائمة الدول التي تمتلك الأسعار الأكثر انخفاضًا للبنزين: