10 دول في قائمة أرخص أسعار البنزين عالميًا.. 4 دول عربية في القائمة

أثرت الحرب الروسية الأوكرانية بشكل كبير على العديد من الأمور الاقتصادية في العالم، من بينها أسعار الوقود عالميًًا، حيث ارتفعت أسعار الوقود في العديد من دول العالم.
وتسبب اعلان الرئيس الامريكي بايدن عن فرض حظر على النفط الروسي في زيادة كبيرة بأسعار الوقود حول العالم، وارتبط ارتفاع الأسعار في عدد من الدول الصناعية بالضرائب المفروضة، لذلك قد نجد أن أسعار النفط في أمريكا لك ترتفع بشكل كبير كون الضرائب بها منخفضة نوعا ما.
وبالرغم من الارتفاع المقلق إلا أن هناك العديد من الدول التي تمتلك احتياطي كبير من النفط مما جعلها تشهد استقرار كبير في أسعار النفط بغض النظر عن الظروف التي تحدث حول العالم.
وبحسب موقع globalpetrolprices المتخصص في أسعار الوقود عالميًا، فان متوسط سعر البنزين حول العالم يبلغ ما يقارب 1.33 دولار للتر الواحد.
يُشار إلى أن الدول الغنية تمتلك اسعار اعلى للنفط فيما تملك الدول الفقيرة والتي تنتج النفط اسعار اقل، فيما تعتبر أمريكا من الدول التي تملك استثناء حيث انها وبالرغم من التقدم الملحوظ لديها لكن أسعار النفط لديها منخفضة.
قائمة الدول التي تمتلك الأسعار الأكثر انخفاضًا للبنزين:
- تأتي فنزويلا في المرتبة الأولى حيث تمتلك أرخص الأسعار حول العالم، والسبب امتلاكها أكبر احتياطي للنفط في العالم، ويبلغ سعر اللتر الواحد 0.025 دولار أمريكي فقط
- أما المرتبة الثانية فهي من نصيب دولة عربية وهي ليبيا حيث يبلغ سعر اللتر الواحد فيها 0.032 دولار أمريكي فقط
- فيما تحتل إيران المركز الثالث بين الدول ذات الأسعار الأقل في البنزين ويبلغ سعر اللتر الواحد 0.051 دولار أمريكي
- وتحتل المركز الرابع دولة عربية ايضًا وهي سوريا حيث يبلغ سعر اللتر الواحد فيها ما يقارب الـ 0.316 دولار أمريكي
- وبعد ليبيا وسوريا تحتل الجزائر المركز الخامس لتكون 3 دولة عربية في القائمة ويبلغ سعر اللتر فيها 0.322 دولار أمريكي
- تحتل الكويت المركز السادس في القائمة لتكون رابع دولة عربية في هذه القائمة ويبلغ سعر اللتر 0.345 دولار أمريكي
- فيما تحتل دولة انجولا المركز السابع في القائمة بسعر 0.351 دولار أمريكي للتر الواحد
- أما المركز الثامن فهو من نصيب نيجيريا ويبلغ سعر اللتر الواحد فيها ما يقارب الـ 0.400 دولار أمريكي
- وتحتل كازاخستان المركز التاسع بسعر 0.409 دولار أمريكي للتر الواحد.
- وفي المركز العاشر توجد دولة تركمانستان بسعر 0.428 دولاراً أمريكيًا للتر الواحد
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