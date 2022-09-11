من حسن حظنا أن الإنترنت مليء بالمواقع الرائعة والمفيدة وتغطي كل قطاع تقريبًا. هناك مواقع الويب مجانية تسهل حياتك كمصمم ويب. وإذا سألتني، فكلما زادت فائدة هذه المواقع، زاد الوقت الذي تخصصه للتصميم بنحو إبداعي.

قد يكون الاختيار من بين العديد من الأدوات التي يمكن الوصول إليها أمرًا معقدًا وشاقًا. تذكر أن اختيار أداة جيدة لتصميم الويب يعتمد على هدفها والغرض منها. نظرًا لعدم موقع واحد يناسب الجميع، فقد تحتاج إلى استخدام أكثر من أداة تصميم واحدة لإنشاء أفضل موقع ويب تصميمًا.

لمساعدتك في العثور على ما تبحث عنه، أعددنا لك قائمة ببعض أفضل مواقع الويب المجانية والمفيدة لمساعدتك في تصميم الويب.

10 مواقع مجانية ومفيدة لمصممي الويب

1. Adobe Color CC

هل لديك لون تعرف أنك ستستخدمه في مشروع تصميم الويب الخاص بك، ربما يكون لونًا من العلامة التجارية، لكنك غير متأكد من كيف ستعمل على تطوير نظام الألوان المثالي لعملك؟ فإن Adobe Color CC هي الأداة التي تحتاجها. يمكنك إنشاء وتخزين مجموعة متنوعة من مخططات الألوان باستخدام Adobe Color CC. يمكنك اختيار ما إذا كنت تريد أن يكون نظام الألوان متشابهًا، أحادي اللون، مكملًا أو حسبما تشاء وما إلى ذلك ببساطة عن طريق توصيل رمز اللون السداسي (على سبيل المثال ، # 0babc4). إنه موقع بسيط للغاية وعملي. يتيح لك موقع الويب هذا العثور بسهولة على رموز الألوان السداسية لأي علامة تجارية كبرى يمكنك التفكير فيها.

2. CoffeeCup Software

بدأ كمقهى حقيقي في عام 1996، استخدم CoffeCup محرر HTML فقط لأول مرة عند اطلاقه. كانت مهمته دائمًا تطوير أدوات وخدمات لتصميم الويب التي ستساعدك على إنشاء مواقع ويب مصممة بشكل افضل. تلتزم CoffeCup بتزويدك بخدمة استثنائية حتى نتمكن من تحقيق مرادك. بالنسبة لمصممي الويب، فإن هذا الموقع يوفر لهم مجموعة متنوعة من الأدوات المجانية، مثل محرر HTML ومنشئ نماذج الويب ومصمم عربة التسوق وغير ذلك الكثير. توفر هذه البرامج وتطبيقات الويب أساسًا متينًا لتصميم الويب.

3. Google Fonts

على الرغم من وجود العديد من مواقع الويب الخاصة بالخطوط على الإنترنت، إلا أن معظمها يحتاج إلى الدفع من أجل استخدام الخطوط لأغراض تجارية. الشيء الجميل في Google Fonts هو أن مكتبتهم الكاملة للخطوط متاحة للاستخدام في أي مشروع ، سواء كان شخصيًا أو احترافيًا ، وهو مجاني ومفتوح المصدر.

4. Unsplash

يمكنك استخدام الصور المجانية عالية الدقة من Unsplash في مشاريع تصميم الويب الخاصة بك. الأمر المذهل هو أن جميع الصور الموجودة على Unsplash لها تراخيص تتيح إمكانية إعادة إنتاجها وتغييرها وتوزيعها واستخدامها بحرية - بما في ذلك للأغراض التجارية - دون موافقة المصور أو منح الفضل إلى Unsplash أو المنصة التي قدمت الصورة.

5. Font Identifier

هل سبق لك أن عثرت على صورة بخط رائع ولكنك لم تستطع التعرف على هذا الخط ولم تجد طريقة لإيجاد؟ ما عليك سوى تحميل الصورة إلى موقع Font Identifier على الويب، واترك مهمة معرفة اسم الخط على هذا الموقع الجبار.

6. FluidUI

FluidUI هي أداة مجانية عبر الإنترنت لصنع النماذج الأولية السريعة وإنشاء واجهات المستخدم. يتيح هذا التطبيق إمكانية التحرير المباشر في متصفحك عند ربطه به. يمكنك أيضًا إرسال نماذج أولية عبر البريد الإلكتروني وتضمين روابط للصفحة حتى يتمكن الآخرون في فريق عملك من مراجعتها والتعليق عليها.

7. Pexels

تقدم Pexels صورًا فوتوغرافية عالية الجودة وخالية من حقوق الملكية ومرخصة للاستخدام العام. جميع الصور ذات جودة جيدة، ويمكن البحث فيها ، ويسهل العثور عليها. في الوقت الحالي ، يوفر الموقع أكثر من 25000 صورة مجانية. وسيتم نشر ما لا يقل عن 3000 صورة إضافية عالية الدقة كل شهر. تم اختيار جميع الصور يدويًا من الصور التي ساهم بها مستخدمونا أو مواقع الصور المجانية.

7. Vectr

برنامج رسم توضيحي مجاني قائم على السحابة بإمكانيات مشابهة لبرنامج Adobe Illustrator و Sketch. يتضمن Vector كل ما تحتاجه للبدء في إنشاء رسومات متطورة أو تصميم موقع ويب أو إنشاء تطبيق جوال. وكونه موقع مرتبط بالسحابة، فإن مشاركة التصميمات مع الاخرين أمر سهل. هذا يعني أن فريقك سيكون قادرًا على التعاون وجمع التغذية الراجعة واراء الجميع دون مواجهة أي صعوبات.

8. Framer X

بدأ Framer كمكتبة جافا سكريبت بسيطة ومجموعة أدوات تسهل صنع نموذج ويب أولي. منذ ذلك الحين ، تطورت لتصبح واحدة من أقوى الأدوات لتطوير التصاميم سريعة الاستجابة للتغيرات في عالم تصميم الويب. تتيح أداة Framer X للمصممين من جميع المستويات إنشاء رسوم متحركة معقدة وإنشاء كود حسب برمجية React. هذا يميزه عن Sketch، على الرغم من حقيقة أن واجهاتهم تبدو متشابهة.

9. Bootstrap

يعد Bootstrap، الذي تم إنشاؤه بواسطة فريق هندسة Twitter، اليوم الموقع الأكثر شيوعًا في العالم لإنشاء مواقع ويب وتصميمها. إنها في الأساس مكتبة HTML و CSS و JavaScript مجانية تساعد في عملية إنشاء موقع ويب من البداية.

هناك الكثير من الميزات التي تجعلخا الأفضل. ما عليك سوى تنزيل أحدث إصدار من Bootstrap ، أو تحميله محليًا باستخدام BootstrapCDN ، ونسخ أحد النماذج النموذجية ، والبدء في التخصيص لتصميم موقعك.