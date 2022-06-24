إذا سألت مجموعة من الأشخاص عن هواتفهم المحمولة المفضلة عبر السنوات، ستتلقى بالتأكيد مجموعة متنوعة من الردود والإجابات كل حسب استخدامه وذكرياته المفضلة.

من Motorola إلى Apple ، ومن Nokia إلى Samsung ، استعد لإلقاء نظرة على الماضي لاستعراض الهواتف المحمولة الأكثر شهرة، والتي من المحتمل أن تكون تعرف بعضها ومن المحتمل أنك امتلكت بعضها، والتي تمتلك شكلت قطاع الهواتف المحمولة.

10 هواتف محمولة تعتبر الأكثر شعبية على الإطلاق



1. نوكيا 1100

بدون نوكيا ، لا يمكن أن يكتمل تاريخ الهواتف المحمولة ، حيث تم إنتاج العديد من الهواتف المحمولة الكلاسيكية من قبل الشركة الفنلندية ، وكان Nokia 1100 الأيقوني هو الأكثر شهرة من بينها. بمعنى آخر، إما أن تكون قد امتلكت واحداً أو أنك تعرف شخصًا يمتلكه.

سنوات الإنتاج: 2003-2009

المبيعات في جميع أنحاء العالم: 255 مليون



تم تقديم Nokia 1100 الذي امتاز بسعر زهيد بشكل لا يصدق في عام 2003 وشمل مصباح يدوي مدمج مع تصميم بسيط وعمر بطارية ممتاز. يحتوي على مجموعة رائعة من نغمات الرنين ويمكنه تخزين 50 رسالة نصية. تمامًا مثل جميع أجهزة Nokia، يشتهر 1100 بمتانته. أصبح Nokia 1100، المقاوم للأتربة والانزلاق والمقاوم للماء بشكل معقول، قصة نجاح فوريًا بمجرد وصوله إلى الأسواق.

2. نوكيا 1110

إذا كنت تريد هاتفًا أساسيًا سهل الاستخدام وبطارية جيدة العمر، فإن Nokia هي العلامة التجارية الأفضل في ذلك وتميزت في ذلك حتى سنوات قليلة ماضية. تم إصدار 1110 في عام 2005، وكان سعره معقولاً أحد أقدم الهواتف من نوكيا التي تحولت إلى منتج مفضل لدى الملايين.

سنوات الإنتاج: 2005-2007

المبيعات في جميع أنحاء العالم: 250 مليون



سهولة الاستخدام والموثوقية والسعر المنخفض جعلته يصبح ثاني أعلى جهاز محمول مبيعًا على الإطلاق ، حيث بيع حوالي 250 مليون وحدة. مستوحى من نجاح 1100، جاء 1110 مع 3 ألعاب مدمجة: Snake Xenzia و Dice Games و Pocket Carrom التي أبقتنا مشغولين في يوم صيفي طويل، كما سمح 1110 بإرسال تحية بالصور ورسائل مصورة وجاءت مع مؤلف للنغمات.

3. آيفون 6 من آبل

تم الكشف عن iPhone 6 في 9 سبتمبر 2014 ، وتم طرحه في الأسواق في 19 سبتمبر ، وهو الجيل الثامن من أجهزة iPhone ، خلفًا لهواتف iPhone 5 و iPhone 5C و iPhone 5S. حصل iPhone 6 على تقييمات ممتازة ، حيث أشاد النقاد بالتطورات التي طرأت عليه وجعلت أفضل من طرازات iPhone السابقة من حيث إعادة التصميم والمواصفات وشاشات أكبر 4.7 و 5.5 بوصة (120 و 140 ملم) ومعالج أسرع وكاميرات محسّنة وشبكة LTE محسّنة وعمر بطارية والقدرة على الاتصال بشبكة Wi-Fi.

سنوات الإنتاج: 2014 - 2016

المبيعات حول العالم: 220 مليون

وصل iPhone 6 قائمتنا هذه، حيث باعت Apple 220 مليون وحدة منه مما يجعله أنجح iPhone في عائلة iPhone بأكملها وأكثر الهواتف الذكية شهرة في التاريخ ، مما يؤكد هيمنة Apple على السوق.

4. نوكيا 3210

هذا هو الهاتف الثالث وليس الأخير من نوكيا في القائمة، مما يمنحك انطباعًا ممتازًا عن مدى سيطرة نوكيا على سوق الهواتف المحمولة في العالم قبل اختراع الهواتف الذكية. تم تقديم هذا النموذج من قبل نوكيا في عام 1999. كان هذا الهاتف من أوائل الهواتف المحمولة التي تحتوي على هوائي داخلي.

سنوات الإنتاج: 1999 - 2000

المبيعات في جميع أنحاء العالم: 160 مليون



كباقي هواتف نوكيا، يشتهر هذا الطراز بصلابته الاستثنائية وعمر البطارية الطويل الذي يمكن أن يستمر من أسبوع إلى أسبوعين. 3210 احتوى على لعبة الثعبان فيها والتي كانت شهرة واسعة كالعلامة تجارية التي أطلقتها. مع بيع 160 مليون جهاز ، فهو أحد أكثر الهواتف شهرة على الإطلاق.

5. نوكيا 1200

كما تتوقع من نوكيا، لا يوجد شيء جديد بشكل خاص حول 1200. على الرغم من بساطة التصميم ، يتمتع الهاتف بعمر بطارية رائع وهو أساسي تمامًا لاستخدامه في المراسلة والمكالمات. حتى في المواقع ذات الإشارات الضعيفة ، تكون المكالمات واضحة وبصوت عالٍ ، كما أن مكبر الصوت يتمتع بجودة صوت ممتازة.

سنوات الإنتاج: 2007-2010

المبيعات العالمية: 155 مليون



ومع شعبيته، تزامن انتهاء انتاج Nokia 1200 أيضًا مع نهاية هيمنة Nokia في عام 2010، حيث تم التفوق على Nokia بشدة من قبل الهواتف الذكية العملاقة Apple و Samsung و Huawei ، التي انتزعت زمام الأمور من نوكيا وتسيطر الآن بشكل مشترك على سوق الهواتف المحمولة العالمية.

6. نوكيا 6600

حقق الجهاز 6600 هدف نوكيا البساطة ونظرًا لسعره المعقول مقارنةً بجهاز Samsung E1100، فمن الصعب توقع أكثر من ذلك من نوكيا.

سنوات الإنتاج: 2003-2007

المبيعات في جميع أنحاء العالم: 150 مليون



مع ميزات تشمل كاميرا VGA ومشغل موسيقى ومشغل فيديو وبلوتوث ومساحة تخزين إضافية توفرها بطاقة ذاكرة ، كان 6600 أكثر الهواتف تقدمًا التي أطلقتها نوكيا على الإطلاق في وقت الإصدار. مع بيع 150 وحدة ، كان 6600 علامة فارقة لنوكيا.

7. سامسونج E110

أحد أكثر هواتف سامسونج مبيعًا هو E110. حيث كان لدى Samsung E1100 شاشة CSTN 65، مع عمر بطارية رائع في ذلك الوقت.

سنة الإنتاج: 2009-2011 المبيعات العالمية: 150 مليون



يحتوي E110 على متتبع للجوال ومنظم ومذكرة صوتية وإدخال نص تنبؤي. جعله السعر المعقول من أكثر الأجهزة شيوعًا صدر في ذلك الوقت.

8. موتورولا رازر V3.0

قد يجادل البعض بأن Motorola RAZR V3 يجب أن يتصدر قائمة الهواتف المحمولة الأكثر شهرة.

اشتهر RAZR V3، الذي تم تقديمه في عام 2004 بأنه قابل للطي. وهو إلى الآن الهاتف القابل للطي الأكثر مبيعًا حتى الآن ، يحتوي على غلاف من الألومنيوم وشاشة زجاجية خارجية. باعت 130 مليون نسخة على مدار عمرها.

سنوات الإنتاج: 2004 - 2008

المبيعات حول العالم: 130 مليون



بالإضافة إلى كونه صغير للغاية، أثبت التصميم أن الهواتف القابلة للطي يمكن أن تكون أنيقة وقد استخدمتها Motorola لسنوات. دفعت منافسي Motorola إلى إعادة تقييم ما كان ممكنًا في تصميم الأجهزة المحمولة لإيجاد تصميم أكثر أناقة يشابه تصميم موتورولا.

9. نوكيا 3310

قد يكون هذا الهاتف هو الأكثر شيوعًا بين الهواتف المحمولة الأكثر شعبية منذ أن تم الإعلان عنه بشكل كبير في ذلك الوقت ، مما يجعله النموذج الأكثرانتشارًا بين كل ما أنتجته نوكيا على الإطلاق. في الواقع ، من المحتمل أن يكون لديك واحد نظرًا لأن كل شخص تقريبًا كان لديه Nokia 3310 أو Nokia 3210 الذي تم إصداره من قبل.

سنوات الإنتاج: 2000-2003 (+ إعادة في 2017)

المبيعات العالمية: 125 مليون



كان هذا الجهاز هو الذي رفع نوكيا إلى موقع ملك الهواتف المحمولة. جاء هاتف 3310 مزودًا بساعة توقيت وآلة حاسبة وبعض الألعاب ، بما في ذلك الجزء الثاني من لعبة الثعبان.

10. Samsung Galaxy S III

لا يمكن الحديث عن أشهر الهواتف المحمولة دون ذكر هذا!

Samsung هي علامة تجارية مرتبطة دائمًا بهواتف Android المتطورة. إذا كان هناك هاتف محمول واحد يجمع بين التصميم الجميل والخواص المميزة فسيكون Samsung Galaxy S III ، والذي كان هاتفًا ذكيًا يعمل بنظام Android تم تصميمه وإنتاجه بواسطة Samsung Electronics ويعرف باسم Samsung Galaxy S III (أو Galaxy S3).

سنوات الإنتاج: 2012-2014

المبيعات العالمية: 80 مليون وحدة



تم إصداره في عام 2012 وباع منذ ذلك الحين أكثر من 80 مليون وحدة ، مما يجعله أشهر هواتف سلسلة S. الحصول على مساحة تخزين أكبر وميزة تتبع العين ومساعد شخصي ذكي.