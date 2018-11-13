أكبر 24 شركة نفطية تنفق 260 مليار دولار على الطاقة النظيفة في 2018

أنفقت أكبر 24 شركة نفطية مدرجة في البورصة حول العالم 1.3 في المائة من إجمالي ميزانياتها البالغ حجمه 260 مليار دولار على الطاقة المنخفضة الكربون في عام 2018.

ووفقا لـ"رويترز"، فإن هذا يعادل نحو مثلي حجم الاستثمارات التي نفذتها المجموعة في الفترة بين عامي 2010 و2017، الذي بلغ 0.68 في المائة من ميزانيات تلك الشركات.

وأظهرت دراسة أن أكبر شركات النفط والغاز في العالم أنفقت مجتمعة نحو 1 في المائة من ميزانياتها لعام 2018 على الطاقة النظيفة، لكن استثمارات الشركات الأوروبية العملاقة فاقت بكثير نظيراتها في الولايات المتحدة وآسيا.

وزادت شركات مثل "رويال داتش شل" و"توتال" و"بي.بي" في السنوات الأخيرة وتيرة إنفاقها على طاقة الرياح والطاقة الشمسية، فضلا عن تكنولوجيا البطاريات، سعيا لدور أكبر في الجهود الدولية الرامية إلى خفض الانبعاثات الكربونية من أجل مكافحة الاحتباس الحراري.

وزاد المستثمرون في السنوات الأخيرة الضغط من أجل إنفاق المزيد على الطاقة المنخفضة الكربون.

لكن وفقا لشركة سي.دي.بي المتخصصة في أبحاث المناخ، التي تعمل مع مستثمرين كبار من المؤسسات يصل حجم أصولهم إلى 87 تريليون دولار، ما زال الانقسام عبر المحيط الأطلسي كبيرا.

وذكرت "سي.دي.بي" في تقرير أنه "في ظل قلة الضغط في الداخل من أجل التنويع، لم تتبن الشركات الأمريكية المصادر المتجددة على النحو الذي حققته الشركات الأوروبية النظيرة".

وتقود "شل" الشركات بخطط مستقبلية لإنفاق ما بين مليار وملياري دولار سنويا على تكنولوجيات الطاقة النظيفة من ميزانية إجمالية يراوح حجمها بين 25 و30 مليار دولار.

وتخطط إكوينور النرويجية لإنفاق ما يراوح بين 15 و20 في المائة من ميزانيتها على الطاقة المتجددة في 2030.

ومنذ 2010، تصدرت "توتال" قائمة الشركات التي أنفقت على الطاقة المنخفضة الكربون، حيث بلغ حجم إنفاقها على هذا النوع من الطاقة 4.3 في المائة من ميزانيتها وفقا لما تشير إليه الدراسة.