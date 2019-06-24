350 ألف درهم قيمة الإعلان على برج خليفة لـ 3 دقائق

حصل «البيان الاقتصادي» على قائمة أسعار العروض الضوئية الإعلانية على واجهة برج خليفة أطول برج في العالم، ويبلغ سعر العرض الضوئي عالي الدقة «HD» على كامل واجهة البرج لمرة واحدة لمدة 3 دقائق 350 ألف درهم، وذلك خلال أيام الذروة المتمثلة في عطلة نهاية الأسبوع من الساعة الثامنة مساءً لغاية الساعة العاشرة مساءً، أي أن قيمة الدقيقة الواحدة تبلغ 116.6 ألف درهم، فيما يبلغ سعر العرض الضوئي بذات المواصفات خلال أيام الأسبوع وبنفس التوقيت 250 ألف درهم.

وتصل قيمة العرض الضوئي لمرتين تستغرق كل منهما 3 دقائق خلال كامل أيام وعطلة نهاية الأسبوع بما يشمل عطلة نهاية الأسبوع إلى 500 ألف درهم وذلك بين الساعة الثامنة مساءً و العاشرة مساءً، ومقابل مليون درهم، يمكن عرض إعلان ضوئي على البرج لـ 5 مرات تستغرق كل منها 3 دقائق، وذلك خلال أيام وعطلة نهاية الأسبوع بين الساعة السابعة مساءً و 12 منتصف الليل.

وتتضمن إجراءات الإعلان على برج خليفة تقديم طلب إلى وكالة الدعاية والإعلان المسؤولة، ومن ثم يتم قبول أو رفض الطلب من قبل إدارة شركة إعمار، وفي حال الموافقة على الطلب، يجب تقديم سيناريو مفصل للعمل الإعلاني بكامل مكوناته للموافقة عليه قبل 4 أسابيع من موعد العرض على البرج، وبعد الموافقة على السيناريو يتم التعاقد على الإعلان وعندها فقط يتم تأكيد موعد وتوقيت العرض. ويجب تقديم مقطع الفيديو الموافق عليه لوكالة الدعاية والإعلان المسؤولة قبل سبعة أيام عمل من موعد العرض.

وتنص بنود عرض الأسعار أن فترة الإعلان التي تستغرق 3 دقائق لا تجزأ إلى فترات زمنية أقل، والأسعار تشمل عرض الإعلانات فقط على واجهة البرج ولا تتضمن أي مكونات أخرى على غرار أضواء الليزر وغيرها، كما يجب الالتزام الدقيق بكافة التفاصيل التقنية إذ لا يمكن إجراء أي عرض تجريبي. ويمكن أن يشمل الإعلان موسيقى صوتية لكن لا يمكن له أن يتزامن مع مواعيد النافورة الراقصة، كما أن السعر لا يشمل ضريبة القيمة المضافة ويجب تسديد ثمن الإعلان قبل عرضه.