5 أماكن بنيت لأسباب غريبة

في أغلب الأحيان تنشهر الأماكن حول العالم بسبب شكلها أو حدث معين، لكن في الواقع هناك أماكن كان سبب شهرتها هو الدافع لبنائها من الأساس.

وهنا نذكر 5 أماكن كان وراء بنائها دوافع غريبة:

أضخم بيت شجرة على الإطلاق!

خطرت على ذهن هوراس بيرغيز فكرة عجيبة استلهمها من نموذج سفينة نوح الذي كان قابعا أمامه، حيث بنى أكبر منزل على شجرة في العالم في كروسفيل بولاية تينيسي الأميركية، يبلغ ارتفاعه 97 قدمًا، مدعيًا أن الله طلب منه ذلك. استغرق بناء المنزل 14 عاماً،.، وتم بناءه باستخدام أخشاب معاد تصنيعها يتم التبرع بها في الغالب، ومعظم المواد المستخدمة مجانية فإن التكلفة وصلت لنحو 12 ألف دولار فقط استخدم معظمها في شراء المسامير، ويتميز هذا المبنى الذي بلغ عنان السماء أن أساساته مدعومة بشجرة واحدة ضخمة، بينما يوصل درج حلزوني إلى الداخل من الطابق الأرضي. و في عام 2012، تحولت قطعة العمل الرائعة إلى رماد في غضون 15 دقيقة فقط. سبب اشتعال النيران في منزل الشجرة غير معروف.







قرية الملكة

تم تشييدها من قبل الملكة ماري أنطوانيت، و في الواقع هي قرية وهمية، كان الهدف من بناء هذه القرية الريفية الجميلة أن تتمكن الملكة من التظاهر بأنها فلاحة متى ما أرادت ذلك، حيث تعتاد المكان كلما شعرت بالتعب من حياتها الملكية، وترتدي ملابس راعية وتتصرف كأنها من عامة الناس.







فندق الموت

تم تصميم وبناء الفندق من قبل إتش إتش هولمز وهو قاتل متسلسل في القرن التاسع عشر في الولايات المتحدة. الهدف من بنائه تنفيذ جرائم القتل فيه! كان في الفندق غرف نوم عازلة للصوت، وأبواب مصيدة، وجدران مبطنة بموقد اللحام، ومواقد بحجم الإنسان، وغرف غاز، وموقدين. في هذا الفندق قتل هولمز 27 شخصًا، لكن البعض يقول أن العدد قد يصل إلى إلى 200 أو أكثر

4.البيت الوردي وسط مستنقع الملح

سبب بناء هذا البيت قد يكون من أغرب من الأسباب، حيث في تسوية طلاق، طلبت الزوجة من زوجها السابق بناء نسخة طبق الأصل من منزل العائلة، لكنها لم تحدد المكان، وقتها قام الزوج ببناء المنزل في وسط مستنقع ملحي وقام بتنظيفه بالماء المالح فقط، مما جعله غير صالح للسكن. يقع هذا المنزل في ولاية ماساتشوستس الأمريكية ويطلق عليه اسم “Plum Island Pink House”.



