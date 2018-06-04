تعرف على 5 طرق للحفاظ على الأجهزة الإلكترونية آمنة خلال الصيف

لحماية سلك الشحن استخدم حاجب الشمس للحفاظ على السيارة باردة قدر الإمكان

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فترة الصيف، وتوقعات بارتفاعها إلى أعلى من ذلك، إليك 5 حقائق سريعة ستساعدك في الحفاظ على أجهزتك الإلكترونية داخل السيارة.

1.تجنب ترك هاتفك في السيارة عندما تكون متوقفة، حيث أن درجات الحرارة المرتفعة سوف تمنع شحن البطارية.

2.سيساعد وضع حامل الهاتف أسفل لوحة القيادة بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة على عمل فتحات التهوية بشكل جيد وعلى تبريد الهاتف أيضًا بواسطة مكيف الهواء.

3.لحماية سلك الشحن استخدم حاجب الشمس للحفاظ على السيارة باردة قدر الإمكان.

4.بما أنك تقوم بشحن هاتفك من بطارية السيارة، فعليك بالتحقق من الصيانة الكاملة للبطارية.

5. تجنب ترك الولاعات إلى جانب البلاستيك، حيث من الممكن أن تسبب أضرارًا لأجهزتك الإلكترونية وسيارتك عندما تكون ساخنة.



المصدر: فوربس الشرق الأوسط



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