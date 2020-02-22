6 تطبيقات تساعدك على الوصول إلى وزنك المثالي

عام تلو الآخر تبهرنا التكنولوجيا بأحدث التقنيات والتطبيقات التي تسهل الحياة وتوفر الرفاهية للإنسان، حيث دخلت التكنولوجيا في عالم الغذاء والصحة لتساعد الإنسان على اختيار الغذاء المناسب والصحي وتساعده في تخفيف وزنه والحصول على لياقة دائمة، وذلك من خلال العديد من التطبيقات التي يمكن تحميلها حيث يكون بعضها مجاني وبعضها الآخر يمكن شراؤه مقابل مبلغ بسيط.



ومن المعروف لدى الجميع أيضاً أن ما يأكل من وجبات تؤثر على الحالة المزاجية والصحية وليس الوزن فقط، حيث يؤثر الطعام الذي تتناوله على أدائك وعملك وغير ذلك الكثير. ومن هنا جاءت بعض التطبيقات لتخلص الإنسان من هذه الحيرة وتساعده في تحقيق هدفه المطلوب للحصول على نظام غذائي متوازن.





ومن هنا تعرف على أفضل التطبيقات التي تساعدك في الحصول على نظام غذائي متوازن:

يعتبر تطبيق من أفضل التطبيقات التي تساعدك في معرفة كمية الطعام التي يجب أن تتناولها والقيم الغذائية للأطعمة، ويعمل على تنبيهك ما إذا كان هذا الطعام سيئاً بالنسبة لك، أو إذا كان ينبغي أن تتناوله باعتدال والمقدار الذي عليك الالتزام به، يأتي هذا التطبيق مجاناً ويمكن تحميله على هواتف أندرويد.





يساعدك هذا التطبيق في حساب السعرات الحرارية التي يجب تناولها يوميا، وهي واحدة من الطرق الأكثر شيوعاً لإنقاص الوزن. ويعمل أيضًا بالحفاظ على الوزن أو الوصول للوزن المثالي. حيث يقوم هذا التطبيق بإدخال ما تقوم بتناوله من أطعمة خلال اليوم، وبعدها يعرض السعرات الحرارية التي استهلكتها ويبين ما تبقى لتناوله باقي اليوم. يساعد التطبيق في الوصول إلى وزنك المثالي بناءاً على وزنك وطولك. يأتي التطبيق مجاناً وهناك أيضًا نسخة مدفوعة موجودة ويحمل على هواتف أندرويد.





يعتبر هذا التطبيق مهم لمرضى السكري حيث يساعدهم على مراقبة مستويات السكر في الدم، ويساعد على فقدان الوزن في أصح طريقة ممكنة وذلك عن طريق تناول نظام غذائي متوازن، حيث يقوم التطبيق بخلق خطة غذائية تناسبك وفقاً لتحليله الأطعمة التي تتناولها.

ويحمل هذا التطبيق أيضًا على هواتف أندرويد ، وهو مجاناً والنسخة المدفوعة موجودة أيضًا.

يساعد هذا التطبيق في الحصول على حالة مزاجية جيدة حيث معتمدا على الخضروات والفواكه، حيث يبين التطبيق ما يمكن التمتع به من فواكه موسمية في الصيف، وهي القائمة على المياه، أما في فصل الشتاء، ونحن بحاجة إلى الفواكه التي هي غنية بالفيتامينات.

هذا التطبيق هو الأنسب لمحبي الخضروات والفواكه والنباتيين والخضريين، وهو تطبيق مجاني ويحمل على هواتف أندرويد.





يعتبر هذا التطبيق الحل للحيرة التي تسيطر عليك عند الذهاب للثلاجة و رغبتك في تناول شيء تم فتحه أو طبخه من أيام، هل يجب أكله؟ هل يصلح للتخزين أم يجب رميه؟ حيث تتلخص مهمة التطبيق أولاً في مساعدتك على التحقق من تعليمات الطهي (درجة حرارة الفرن ونصائح عامة)، ثانياً يمكنك من خلال هذا التطبيق الحصول على توصيات حول المدة التي يجب أن تحتفظ بها بطعامك بشكل صالح، والثالث يخبرك ما إذا كان الوقت قد حان للتخلص منها.

التطبيق مجاني و يتوفر على هواتف آيفون.







6 . تطبيق Pact

مع هذا التطبيق، يمكنك الوصول إلى وزنك المثالي بالإضافة إلى كسب مبلغ من المال! حيث يعمل هذا التطبيق على تتبع الاستهلاك الغذائي ومراقبة معدل ممارسة الرياضة لدى المستخدم، ويقوم المستخدم بكسب مبلغ من المال في حال تحقيق هدفه. أما في حال عدم تمكنه من تحقيق أهدافه، فسيضطر المستخدم إلى خسارة مبلغ من المال.

من الجدير بالذكر أنه يتم دفع المكافآت النقدية من قبل الأعضاء وهو متاح مجاني لهواتف آيفون وأندرويد.









مع هذه التطبيقات وغيرها قد توفر على نفسك الجهد والوقت للحصول على نظام غذائي متوازن، كذلك تساعدك في تنظيم حياتك لأنه من خلال هذه التطبيقات قد تحسن الحالة المزاجية والصحية مما يزيد من تواصلك وإنتاجك.



