6 خرافات عن السيارات الكهربائية يجب أن تتوقف عن تصديقها

حظيت السيارات الكهربائية بمزيد من الشعبية في السنوات الأخيرة، مع اتجاه العديد من الشركات إلى إنتاج المزيد منها، وتوفر محطات الشحن على نحو متزايد في العديد من الدول.

وعلى الرغم من هذا الاتجاه، إلا أن الكثيرين لا يزالون يحجمون عن استخدام السيارات الكهربائية، نتيجة بعض المعتقدات الخاطئة عن هذا النوع من السيارات، بحسب صحيفة ميرور البريطانية:

1- السيارات الكهربائية ليست قوية

يعتقد الكثيرون أن السيارات الكهربائية ليست بنفس قوة السيارات التي تعمل بالبنزين أو الديزل. وفي الواقع، يمكن للسيارات الكهربائية توليد الطاقة بشكل أسرع وأكثر قوة من نظيرتها التقليدية. كما أن أسرع سيارة على هذا الكوكب هي سيارة كهربائية، تم الكشف عنها في معرض جنيف للسيارات.

2- بطاريات السيارات الكهربائية تحتاج لتبديل كل 5 سنوات

كشف استطلاع للرأي أن شخصاً واحداً من بين كل أربعة أشخاص (23%) يعتقدون أنهم سيحتاجون إلى تبديل بطارية السيارة الكهربائية بعد خمس سنوات. هذا ليس صحيحاً، فالموديلات الحالية مصممة بحيث تدوم البطارية 10 سنوات على الأقل وربما 20 سنة قبل أن تحتاج إلى استبدال.



3- تشغيل السيارات الكهربائية أكثر تكلفة

يبالغ السائقون في تقدير تكلفة تشغيل السيارة الكهربائية بنسبة لا تقل عن 100٪، حيث يمكن أن تعمل السيارات الكهربائية لمسافة 100 ميل بتكلفة تتراوح بين 5 و 8 دولار، مقارنة بـ 18 إلى 230 دولار للسيارات العاملة على البنزين أو سيارات الديزل.

4- لا يمكن قيادة سيارة كهربائية على طريق سريع

اعتقاد خاطىء آخر لدى السائقين، حيث تسمح معظم الدول بقيادة السيارات الكهربائية على الطرقات السريعة، وتوفر البنية التحتية ومحطات الشحن لهذا الغرض.

5- لا يمكن غسل السيارات الكهربائية في مغسل السيارات

نظراً لارتباط اسم هذه السيارة بالكهرباء، يسود الاعتقاد بين الكثيرين أن من غير الممكن غسلها في مغاسل السيارات التقليدية، إلا أن الخبراء يؤكدون أن بالإمكان تنظيفها في هذه المغاسل مثل أي سيارة أخرى.

6- لا يجب استخدام السيارة الكهربائية في الأجواء الماطرة

يتم اختبار السيارات الكهربائية على نطاق واسع من قبل الشركات المصنعة لها، وقبل بيعها يتم وضعها من خلال اختبارات الأمان ضد المطر، وحتى أجهزة الشحن مانعة لتسرب الماء – حيث تخضع جميع نقاط الشحن لاختبار أمان صارم أيضاً قبل تثبيتها.

