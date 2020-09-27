784 مليون درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 784 مليون درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 229 مبايعة بقيمة 478.44 مليون درهم منها 38 مبايعة للأراضي بقيمة 194.65 مليون درهم و191 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 283.79 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 45 مليون درهم في منطقة الحبية الأولى تليها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة ند الشبا الرابعة.

وتصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 7 مبايعات بقيمة 16 مليون درهم وتلتها منطقة الثنية الرابعة بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 18مليون درهم وثالثة في معيصم الأول بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 10 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 12 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة برج خليفة وأخيرا مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم في منطقة المركاض .

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 22 مبايعة بقيمة 34 مليون درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 5 بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 26 مليون درهم وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 40 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 230.71 مليون درهم منها 28 رهن أراضي بقيمة 188.92 مليون درهم و41 رهن فلل وشقق بقيمة 41.79 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الثانية بقيمة 125 مليون درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 15 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 20 هبة بقيمة 75.59 مليون درهم كان أهمها بمنطقة ورسان الرابعة بقيمة 27 مليون درهم وأخرى في منطقة هور العنز شرق بقيمة 13 مليون درهم.