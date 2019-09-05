791 دولاراً معدل إنفاق الفرد على التجارة الإلكترونية في الإمارات

بلغ متوسط إنفاق الفرد على شراء السلع والبضائع والخدمات من مواقع التجارة الإلكترونية في الدولة نحو 2902 درهم سنوياً (791 دولاراً) وفق تقرير «We are social» البريطانية التي تستمد بياناتها من البنك الدولي، وإحصاءات محركات البحث، ومواقع التواصل الاجتماعي، وغيرها.

وأكد التقرير، الذي تناول قطاع التجارة الإلكترونية في الإمارات، وعوامل الشمول المالي، وأنماط استخدام الهاتف المتحرك في الدولة، أن عدد اشتراكات الهاتف المتحرك بلغت 19.23 مليون اشتراك مطلع العام الحالي.

وقدر نسبة انتشار خدمة الهاتف المتحرك في الدولة بنحو 200% منها 83% لاشتراكات الدفع المسبق، و17% لاشتراكات الدفع الآجل «الفاتورة»، وبلغت نسبة اشتراكات الهاتف المتحرك ذات النطاق العريض «4G، 3G» نحو 84%.

وأشار التقرير إلى ارتفاع مستوى القدرة على تحمل تكاليف الأجهزة والخدمات لتصل إلى نحو 82% وتبلغ نسبة مستخدمي الإنترنت الذين يستعملون الخدمات المصرفية الإلكترونية عبر الهاتف المتحرك نحو 60%، فيما تبلغ نسبة مستعملي تطبيقات تبادل الرسائل على الهاتف المتحرك 93%، ونسبة الذين يشاهدون مقاطع الفيديو 94%، ونسبة الذين يستخدمون الألعاب 75% والذين يستخدمون الخرائط 87% على الهواتف المتحركة.

وقدر التقرير نسبة من يملكون حسابا فعالا مع مؤسسة مالية نحو 88% من إجمالي عدد السكان الذين تزيد أعمارهم على 15 عاماً، فيما بلغت نسبة من يملكون بطاقة ائتمان نحو 45% بينما بلغت نسبة الذين لديهم حساب نقدي على الهاتف المتحرك 21%.

وبلغت نسبة النساء اللواتي يحملن بطاقة ائتمان وتزيد أعمارهن على 15 عاماً نحو 37% فيما بلغت نسبة اللواتي يقمن بالمعاملات الإلكترونية 54%. وبالنسبة للرجال بلغت نسبة الرجال الذين يحملون بطاقة ائتمان من الشريحة العمرية التي تزيد على 15 عاماً 49% فيما بلغت نسبة الذين يقومون بالمعاملات الإلكترونية 62%.

ورصد التقرير نسبة استخدام خدمة البحث عن منتج أو خدمة الشراء عبر الإنترنت خلال شهر، حيث تبين أن 83% قاموا بتلك الخطوة خلال الرصد، مقابل 92% قاموا بزيارة متجر لبيع التجزئة عبر الإنترنت من جهاز «كمبيوتر-هاتف متحرك- جهاز لوحي» فيما بلغت نسبة الذين قاموا بشراء منتج أو خدمة عبر الإنترنت من أي جهاز 68% وتبين أن 35% قاموا بالشراء عبر جهاز مكتبي أو محمول بينما اعتمد 55% على الهاتف المتحرك لإنجاز المعاملة.

وكشف التقرير أن إنفاق الفرد على نقاط البيع نحو 94.30 ألف درهم ليشكل الإنفاق في التجارة الإلكترونية نحو 3% من إجمالي الإنفاق على تجارة التجزئة.

وعالمياً، أوضح التقرير أن مجموع مستخدمي الهاتف المتحرك في العالم بلغ 5.1 مليار يشكلون 67% من إجمالي عدد السكان، مبيناً أن إجمالي عدد مستخدمي الإنترنت بلغ 4.3 مليار نسمة، يشكلون 57% من إجمالي عدد السكان، منهم 3.48 مليار مستخدم نشط على مواقع التواصل الاجتماعي يشكلون 45% من السكان.