95% من الجرائم سترتكب على الإنترنت خلال السنوات القادمة.

توقع ضابط في شرطة دبي أن ترتكب ما يصل إلى 95 في المائة من الجرائم في دبي على الإنترنت في السنوات القليلة المقبلة.

وتحدث العميد عبد الله عبد الرحمن بن سلطان مدير مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار في شرطة دبي عن مخاطر اللعب عبر الإنترنت وقال إن الأطفال بحاجة إلى معرفة التأثير السلبي لذلك.

وجاءت تصريحات بن سلطان خلال مناقشة استضافتها الشرطة حول التحديات الأمنية في السنوات العشر القادمة.

وقالت الشرطة إنها تحتاج إلى رفع مستوى الوعي في المجتمع حول الطرق التي يمكن للسكان من خلالها حماية خصوصيتهم على الإنترنت، كما تخطط الشرطة لمزيد من التعاون مع مقدمي شبكات الاتصالات للحد من الجرائم الإلكترونية، لا سيما تلك المتعلقة بالقرصنة والابتزاز، بحسب “خليج تايمز”.

وكشف مدير إدارة التوعية الأمنية، باتي الفلاسي، النقاب عن مشروع يستخدم الذكاء الاصطناعي في تأمين الإمارة، ويربط المشروع جميع الأنظمة الإلكترونية لشرطة دبي ويقوم بمسح البيانات لتحديد أكثر فئات السكان ضعفاً من النواحي الأمنية، ثم تتواصل الشرطة معهم لتعزيز الوعي الأمني لديهم.

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