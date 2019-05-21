"Ford" تعتزم إلغاء 10% من قواها العاملة في العالم بحلول أواخر أغسطس القادم

تعتزم شركة فورد الأميركية إلغاء 7 آلاف وظيفة أو 10% من قواها العاملة في العالم، وذلك ضمن إعادة تنظيم شؤونها مع العمل على تجديد عروض السيارات .

وقالت متحدثة بإسم الشركة إن إعادة التنظيم ستشمل تسريح عمال وتغييرا في التعيينات وأنه ينبغي أن تكتمل بحلول أواخر أغسطس القادم، مضيفة بأن هذه الخطوة التي بدأت العام الماضي ستؤدي إلى تسريح 800 شخص في أميركا الشمالية بينهم نحو 500 شخص هذا الأسبوع.

وأشارت المتحدثة إلى أن الشركة لم تحدد بعد التفاصيل في المناطق الأخرى.