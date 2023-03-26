Gen 2 تقنية جديدة تحول النصوص إلى مقاطع فيديو

أعلن العلماء في شركة التكنولوجيا Runway AI عن تطوير تقنية جديدة مميزة تعمل على تحويل وصف نصي "نصوص كتابية" إلى مقاطع فيديو، وتعتمد هذه التقنية الجديدة على الذكاء الاصطناعي في عملها.

تقنية Gen 2 تعمل على تحويل النصوص إلى مقاطع فيديوباستخدام الذكاء الاصطناعي

تقنية Gen 2 التي طورتها شركة التكنولوجيا Runway AI، تعتمد في عملها على تقنيات الذكاء الاصطناعي الحديث، حيث يمكن لهذه التقنية إنساء مقطع فيديو كامل من خلال وصف نصي مكون من الكلمات.

وقالت الشركة إن التقنية الجديدة تشبه في عملها آلية MidJourny الموجودة في خدمة الذكاء الاصطناعي، والتي تعمل على تحويل النصوص إلى صور، لكنها في Gen 2، تحولها إلى فيديوهات.

مثلًا يمكن أن يكتب المستخدم عبارة معينة مثل "فتاة تجمع الزهور" لتقوم هذه التقنية على الفور إلى صنع فيديو من خلال الوصف تصل مدته إلى 3 ثواني تقريبًا.

وتعتبر Gen 2 من التقنيات المطلوبة والتي قد تشكل ثورة في عالم التكنولوجيا ومن المتوقع أن تحظى بانتشار واسع بين المستخدمين نظرًا للاهتمام الكبير في الفترة الحالية على ميزة الفيديوهات.

وأعلنت شركة التكنولوجيا Runway AI إلى ان تقنيتها الجديدة Gen 2 غير متاحة في الوقت الحالي لكافة المستخدمين، وأضافت الشركة أن على كل شخص يرغب بالحصول على هذه التقنية الدخول إلى الموقع الإلكتروني والتسجيل، والانتظار ضمن قائمة الانتظار.



