Samsung تعلن عن مجموعة Galaxy S22 الجديدة.. المواصفات والأسعار

كشفت شركة الهواتف الذكية Samsung عن اطلاقها مجموعة Galaxy S22 الجديدة التي تحاول من خلالها تصحيح الاخطاء التشكيلية التي برزت في مجموعة Galaxy S21

مواصفات جهازي Galaxy S22 و Galaxy S22 Plus:

وأطلقت شركة سامسونغ الجهازين بمواصفات مميزة جدًا من اجل العودة للمنافسة في عالم الهواتف الذكية، ومن ابرز مواصفات هاتفي Galaxy S22 و Galaxy S22 Plus:

شاشات مسطحة بقياس 6.1 إنشات و 6.6 إنشات، ودقة 2340×1080 بكسل.

يتوفر الجهازين بالألوان التالية: الاسود، الابيض، الاخضر، الذهبي الوردي.

سعة تخزين 128 جيجابايت لكلا الجهازين

ذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت لكلا الجهازين

كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل

تحتوي الكامير على مستشعر اكبر بنسبة 23% من جهاز Galaxy S21

تليفوتوغرافي بدقة 10 ميجابكسل (مع تقريب بصري 3x

تتمتع الشاشات الموجودة في Galaxy S22 و Galaxy S22 Plus بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز

خوارزمية معزز الرؤية التي تعمل للحفاظ على الوضوح وتشبع الألوان خاصة في الاضاءة الساطعة

يحتوي Galaxy S22 على بطارية سعة 3700 ميلي أمبير،

يحتوي Galaxy S22 Plus على بطارية بسعة 4500 ميلي أمبير

سرعة الشحن في جهاز Galaxy S22، 25 واط. ف

سرعة الشحن في جهاز Galaxy S22 Plus يمكن أن تصل إلى 45 واط.

يتوفر الجهازين حاليًا على الطلب الا انهما سيكونان متاحين في تاريخ 25 فبراير المقبل، ويبدأ سعر Galaxy S22 من 800 دولار امريكي فيما يبدأ سعر Galaxy S22 Plus من 1000 دولار امريكي

جهاز Galaxy S22 Ultra:

وضمن هذه المجموعة المميزة اعلنت شركة سامسونغ عن جهاز Galaxy S22 Ultra وهو عبارة عن هاتف Galaxy Note.

ويتوفر الجهاز بمميزات عديدة من بينها شاشة بحجم 6.8 إنشات، وقلم S Pen مدمج بالاضافة لمجموعة من الكاميرات، وشحن كلي اسرع.

بالاضافة إلى شاشة من نوع OLED بقياس 6.8 إنشات، وتتميز بمعدل تحديث متغير 120 هرتز، شحن سلكي سريع بقوة 45 واط، نسخة بسعة تخزين تبلغ 1 تيرابايت هذا إلى جانب بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير و 5G و Wi-Fi 6/Wi-Fi 6E

يدعم جهاز Galaxy S22 Ultra الإجراءات الهوائية للقلم، والتي تتمثل بـالتقليب في معرض الصور أو التحكم في كاميرا الهاتف عن بعد.

ويأتي الجهاز بالالوان التالية: الاسود، الابيض، الاخضر، العنابي وهو متاح للطلب من الان على ان يبدأ البيع في يوم 25 فبراير المقبل بسعر يبدأ من 1200 دولار امريكي

