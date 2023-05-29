Tesla Model Y السيارة الاكثر مبيعًا حول العالم.. وإيلون ماسك يصيب في توقعاته

تمكّنت سيارة Tesla Model Y الكهربائية من التفوق على سيارات Toyota RAV4 وCorolla كهربائيات الصنع، حيث أصبحت - ولأول مرة في التاريخ - السيارة الأكثر مبيعًا في العالم.

وفقًا للبيانات الواردة من جاتو دايناميكس، بلغت مبيعات هذه السيارة، والتي تعود ملكيتها للملياردير العالمي ايلون ماسك، 267,200 وحدة عالميًا في الربع الأول من عام 2023، متجاوزة بذلك طرازات Corolla وRAV4.

ومع ذلك، لا تقدم Tesla تفصيلًا دقيقًا عن مبيعاتها، لكنها أعلنت أنها قد قامت بتسليم أكثر من 400,000 وحدة من Model Y وModel 3 إلى العملاء في الربع الأول من عام 2023.

Tesla Model Y ليست رخيصة مقارنة بمثيلاتها

وخفضت سيارة Tesla بشكل متكرر أسعار موديلاتها خلال السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك Model Y، وهو ما قد ساهم في زيادة المبيعات. لكن بنفس الوقت، لا يعتبر سعر Model Y ، والذي يبدأ من 47,490 دولارًا، رخيصا للبعض.

ايلون ماسك يصيب بتوقعاته

وفي اعقاب هذا الانجاز، قد تكون توقعات الملياردير الأمريكي المثير للجدل إيلون ماسك، قد تحققت جزئيًا، حيث صرّح في وقت سابق وتحديدصا عام 2021 أن Model Y ستصبح السيارة الأكثر مبيعًا في العالم.

يذكر ان سيارة Model Y كانت قد حصلت على تصنيف السلامة من فئة الخمس نجوم لبرنامج Euro NCAP عام 2022 وفازت بجائزة الأفضل في فئتها.

