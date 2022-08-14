أغاني اليوم الوطني السعودي 2022 ... اسمـعـها واستـمـتـع

بدأت المملكة العربية السعودية استعداداتها للاحتفال بـ اليوم الوطني السعودي الـ92 الذي يصادف في 23 سبتمبر المقبل، وهو اليوم اختاره الملك عبدالعزيز آل سعود من عام 1932 لإصدار مرسوم يقضي بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد إلى المملكة العربية السعودية.

ومنذ بدء الاحتفال بـ اليوم الوطني السعودي لأول مرة في 2005، يتفنن الشعب السعودي في اختيار الطريقة التي يحتفل بها في هذا اليوم التاريخي والمميز بين تبادل عبارات التهنئة والتبريك والمشاركة في فعاليات ترفيهه تعكس حبهم العميق لوطنهم الغالي.

وفي اليوم الوطني السعودي، تزدان شوارع المدن والمحافظات بالعلم السعودي والبالونات الخضراء فيما تصدح الصالات الترفيهية والمحلات التجارية والمولات الضخمة بأغاني وشيلات اليوم الوطني السعودي والتي يتم إصدارها لهذا اليوم تحديدًا.

احتفالات اليوم الوطني السعودي

مع قرب حلول يوم 23 سبتمبر، يستعد الشعب السعودي بكافة أركانه وأطيافه لإحياء الذكرى الـ92 لـ اليوم الوطني السعودي من خلال العديد من الأنشطة والفعاليات.

كما تستعد المدن السعودية للاحتفال بهذه المناسبة بطرقٍ مختلفة لكنها تحمل نكهة سعودية وطنية لا مثيل لها، مثل تزيين الشوارع بالأعلام وإقامة البرامج والفعاليات والأنشطة للتعريف بأهمية هذه المناسبة.

أغاني وشيلات اليوم الوطني السعودي

تمتلئ منصات الموسيقى ومواقع التواصل الاجتماعي بـ أغاني وشيلات اليوم الوطني السعودي والتي اخترنا بعضها في هذا التقرير:

داري هنا – عبدالمجيد عبدالله

تأليف: خالد الكيادي

ألحان: نواف عبد الله

توزيع: عدنان عبد الله

موعدنا 2030 – براهيم الحكمي و داليا مبارك وعايض

ونِعْم – كورال ميادين

هذا السعودي فوق – فهد بن فصلا

ياسلامي عليكم يا السعودي – راشد الماجد

كيف تحتفل بـ اليوم الوطني السعودي ؟

هناك الكثير من الطرق التي يستعد المواطنين والمواطنات للاحتفال بـ اليوم الوطني السعودي، ومنها:

تغيير الصورة الرئيسية على مواقع التواصل الاجتماعي بـ"هوية اليوم الوطني السعودي" والتي تم الإعلان عنها مؤخرًا " هي لنا دار ".

". تعليق علم المملكة العربية السعودية على شرف المنازل والسيارات.

إعداد الحلويات السعودية التقليدية مثل الحنيني الكليجة والمعصوب.

إعداد الأطباق الشهية من السفرة السعودية مثل الكبسة والمفطح والمطازيز.

إعداد برامج ترفيهية للأطفال داخل المنزل من أجل تعريفهم بهذا التاريخ المميز وسرد قصص اليوم الوطني السعودي بطريقة سلسلة وسهلة.

اليوم الوطني السعودي الـ92 : الموعد - الهوية - طريقة الاحتفال

مشاهدة أفلام تاريخية الخاصة بالسعودية واسترجاع الذكريات التاريخية على مر مختلف العصور.

توزيع الهدايا التذكارية على الأطفال ذات الرموز السعودية الوطنية.

توزيع هدايا تحميل الرموز السعودية الوطنية على المواطنين في شوارع المملكة العربية السعودية.

النشيد الوطني السعودي

يحرص المواطنون السعوديون خلال المناسبات الوطنية الهامة، ومنها اليوم الوطني السعودي ويوم التأسيس السعودي، على الاستماع إلى النشيد الوطني السعودي أو ترديده بمشاعر الفخر والوطنية.

ومن المثير للاهتمام أنه حتى عام 1947، لم يكن لدى المملكة العربية السعودية نشيد وطني، لكن عندما زار الملك عبد العزيز مملكة مصر في ذلك العام، طلب من الملحن المصري عبد الرحمن الخطيب تأليف نشيد وطني، وتم تقديمه كهدية بمناسبة زيارة الملك إلى مصر.

وكان النشيد الوطني يعزف فقط بالبوق العسكري وقد وضع كلمات هذا اللحن في السابق الشاعر السعودي محمد طلعت.

ونص النشيد هو:

يعيش ملكنا الحبيب

أرواحنا فداه حامي الحرم

هيا اهتفوا عاش الملك

هيا ارفعوا راية الوطن

اهتفوا ورددوا النشيد

يعيش الملك

النشيد الوطني السعودي الحالي

بدأ عزف النشيد الوطني رسميًا أثناء افتتاح واختتام البث الإذاعي والتلفازي اعتبارًا من يوم الجمعة 1 شوال، 1404 هـ/ 29 يونيو، 1984.

حيث كلف الشاعر إبراهيم خفاجي من قبل الملك فهد بن عبد العزيز، بصياغة كلمات النشيد الوطني الذي جاء مواكبًا لموسيقى السلام الملكي إذ قام الموسيقار السعودي سراج عمر بتنسيق ومطابقة الكلمات للحن، ليتم ترديده في المدارس، ومن ثم أصبحت تنشده البعثات الرياضية والشبابية السعودية في المحافل الدولية.

ويتألف النشيد الوطني الجديد من أربعة مقاطع كالآتي:

سَارِعِي لِلْمَجْدِ وَالْعَلْيَاء مَجِّدِي لِخَالِقِ السَّمَاء

وَارْفَعِ الخَفَّاقَ أَخْضَرْ يَحْمِلُ النُّورَ الْمُسَطَّرْ

رَدّدِي اللهُ أكْبَر يَا مَوْطِنِي

مَوْطِنِي عِشْتَ فَخْرَ الْمُسلِمِين عَاشَ الْمَلِكْ: لِلْعَلَمْ وَالْوَطَنْ