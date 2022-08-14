هوية اليوم الوطني السعودي الـ92

تحتفل المملكة العربية السعودية في 23 سبتمبر من كل عام بـ اليوم الوطني السعودي وهو اليوم الذي تحوّل فيها اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية وفقًا لمرسوم أصدره الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود.

اليوم الوطني السعودي

كانت المملكة العربية السعودية تُعرف باسم مملكة نجد والحجاز، لكن في 23 سبتمبر 1932، تم تغيير الاسم بأمر ملكي من الملك عبد العزيز بن سعود والذي يمثل توحيد المملكة العربية السعودية الحديثة.

ومنذ عام 2005، تحتفل المملكة العربية السعودية في 23 سبتمبر بعيدها الوطني في أجواءٍ احتفالية مميّزة، حين تزدان الشوارع بالعلم السعودي وتصدح الأغاني والشيلات الوطنية في كل مقهى ومتجر، فيما تتحول الأماكن العامة والحدائق الترفيهية إلى جلساتٍ عامة يلتقي فيها كافة أفراد المجتمع السعودي ويتبادلون فيها التبريكات والتهاني في هذا اليوم الخاص.

أسئلة شائعة عن اليوم الوطني السعودي

هل اليوم الوطني السعودي يوم عطلة رسمية ؟

قبل 2015، كانت المملكة العربية السعودية تحتفل فقط بالأعياد الدينية، الفطر والأضحى، كعطلات رسمية، لكن عندما تولى الملك عبد الله آل سعودي السلطة، تلقى العيد الوطني معاملة جديدة، ومنذ ذلك الحين، ابتكرت العديد من الأنشطة المثيرة احتفالًا بيوم توحيد المملكة العربية السعودية المعروف بـ اليوم الوطني السعودي .

اليوم الوطني في المملكة العربية السعودية، أو اليوم الوطني، هو يوم عطلة رسمية في كافة مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية، وهذا يعني أن كافة المؤسسات الحكومية والمدارس والجامعات ومعظم الأنشطة التجارية ستكون مغلقة.

علاوة على ذلك، إذا صادف 23 سبتمبر يوم السبت، فسيتم التعامل مع الأحد على أنه يوم عطلة، وبالمثل، عندما يصادف يوم الجمعة، تعتبر البلاد يوم الخميس عطلة.

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ما هو موعد اليوم الوطني السعودي الـ92؟

تاريخ اليوم الوطني السعودي الـ92: 23 سبتمبر 2022

ما هو تاريخ اليوم الوطني السعودي ؟

تمكن الملك عبد العزيز آل سعودي، حاكم نجد، من استعادة مدينة الرياض 5 شوال 1319هـ الموافق 15 يناير 1902م باعتبارها موطن أجداد عائلته.

وفي عام 1913، تمكن من استعادة الأحساء بعد ما يقرب من ثلاثة عقود من الفتوحات في المنطقة، سبقها استعادة جنوب نجد وسدير والوشم والقصيم وصولًا إلى عسير وحائل إلى أن تمكّن الملك المؤسس عبد العزيز من ضم منطقة الحجاز بين عامي 1343 هـ و1344 هـ الموافقة لسنة 1925م، وفي عام 1930م اكتمل توحيد منطقة جازان.

في عام 1932، قام الملك عبدالعزيز بتوحيد المناطق وتغيير اسم بيت نجد والحجاز إلى "آل سعود" أو "المملكة العربية السعودية" بينما تم الاعتراف بيوم 23 سبتمبر باعتباره اليوم الوطني في المملكة العربية السعودية منذ توحيد المنطقتين وإعادة تسمية المملكة.

هوية اليوم الوطني السعودي الـ92

ومنذ 2005، يتم اختيار هوية خاصة بـ اليوم الوطني السعودي، وهذا العام جاءت الهوية لتتناسب مع مشاريع رؤية المملكة 2030، والتي تم الكشف عنها يوم السبت 13 أغسطس 2022 من قِبل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ,

وتكوَّنت هوية اليوم الوطني السعودي الـ92 من شعارين مدمجين، أحدهما لفظيٌّ والآخر فنيٌّ، يستلهمان في مجموعهما طموحَ أبناء المملكة العربية السعودية وانتماءَهم ووحدتَهم.

الشعار اللفظي لـ هوية اليوم الوطني السعودي

وتتخذُ هوية اليوم الوطني شعارَها اللفظي من عبارة "هي لنا دار" لما يتعلق بالجملة من دلالات صادقة وعميقة، فضلًا عن ملامستها وجدان السعوديين الذين اعتادوا وصفَ وطنهم بالدار في كثير من الأغاني والقصائد الشعبية التي تمثِّلُ جزءًا من تراثهم وحاضرهم.

الشعار الفني لـ هوية اليوم الوطني السعودي

استلهمَتِ الهويةُ شعارَها الفني من احتضان المملكة العربية السعودية كل من هو على أرضها، وتسخير إمكانياتها لهم، حيث صَمَّمَتِ الشعارَ على خريطة البلاد، وكتبت عبارة "هي لنا دار" بخط الثلث المرسوم على العلم السعودي، كما دعمت التصميم بمجموعة من الألوان العاكسة لعدد من المعاني المرتبطة بالمملكة؛ كالنمو والأمان والطموح والعزيمة والحكمة والولاء.

وتعكسُ الهويةُ دورَ اليوم الوطني في غرس القيم الحضارية السعودية في نفوس الأجيال، والاحتفاء بمشاريع الرؤية الحكيمة، فضلًا عن الانتماء لكيان عظيم بشغفه وإصراره على جعل المستحيل واقعًا ملموسًا في أرض المملكة.

أنشطة واحتفالات اليوم الوطني السعودي

في اليوم الوطني السعودي، 23 سبتمبر من كل عام، تتحول المملكة العربية السعودية إلى مهرجان مفتوح مع العديد من الأنشطة والاحتفالات التي تقام في هذا اليوم خصيصًا.

وتقام في هذا اليوم الخاص عروض لرقصات فولكلورية ومهرجانات عامة وأنشطة ثقافية أخرى في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

كما تشمل الأنشطة الأخرى لليوم الوطني في المملكة العربية السعودية العروض والمعارض الفنية، لا سيما في المدن الكبرى مثل الرياض وجدة.

علاوة على ذلك، تتزيّن شوارع المدن بالأعلام السعودية، فيما تمتلئ المباني والمنازل والطرق والسيارات والشوارع في كل مدينة بالبالونات الخضراء، فيما يرتدي معظم المواطنين قمصانًا خضراء أيضًا.

عروض اليوم الوطني السعودي

كما تقدم مراكز التسوق خصومات خاصة خلال العيد الوطني.

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