الرضاعة الطبيعية ليست جريمة.. "ديزني لاند" تمنع أمًا من إرضاع طفلتها!

اضطرت إدارة مدينة "ديزني لاند" الترفيهية في العاصمة الفرنسية باريس لتقديم اعتذارًا رسميًا لامرأة أسترالية أمرها اثنان من حراس الأمن بالتوقف عن إرضاع ابنتها على مقعد.

ووقع الحادث يوم الأحد الماضي عندما غردت امرأة أخرى بأن الحراس "منعوا أمًا من إرضاع طفلتها البالغة من العمر شهرين بحجة أنها صدمت الزوار الأجانب. في فرنسا، في يوليو 2021!".

وأضافت في تغريدتها: "جريمة إعاقة الرضاعة.. أين نحن؟" وأرفقتها بصورة لرجال أمن الحديقة - رجل وامرأة - يقفون على رأس المرأتين اللتين لم يتم الكشف عن أسمائهما.

رفضت ديزني لاند في البداية الاعتذار، قائلة إن الأمهات المرضعات يمكن أن يستخدمن مركزًا مخصصًا لرعاية الأطفال، حيث كتبت في تغريدتها: "المركز يضم غرفًا مزودة بمعدات مناسبة ومريحة مثل مقاعد خاصة للرضاعة الطبيعية".

لكن مارلين شيابا، الوزيرة الفرنسية السابقة للمساواة بين الجنسين، انضمت بعد ذلك إلى النقاش العارم، وكتبت: عزيزتي ديزني لاند باريس.. إرضاع الطفل ليس جريمة.

وتابعت: "من الجيد أن يكون لديك غرف مخصصة ولكن لا أحد يعرف متى وأين سيشعر الطفل بالجوع".

ثم قالت ديزني لاند في التغريدة التالية إنها "تأسف بشدة لهذا الموقف" و"تقدم مرة أخرى اعتذارنا للأم المعنية".

وقالت التغريدة إن سلوك حراس الأمن "لا يتوافق مع لوائحنا وقيمنا"، مضيفة أنه "لا توجد قيود على الرضاعة الطبيعية في ديزني لاند باريس".

يذكر أنه تمت إعادة افتتاح أبواب ديزني لاند باريس الشهر الماضي بعد إغلاقٍ بدأ منذ أواخر أكتوبر بسبب جائحة فيروس "كورونا" المُستجد.