العثور على سحر مدفون منذ 120 عامًا.. يحتوي على شعر وبول وسن بشري

نجح أحد سكان مدينة أوسويستري البريطانية في العثور على "زجاجة سحر" من القرن التاسع عشر تحتوي على شعر وبول وسن بشري بعد دفنها لأكثر من 120 عامًا.

وقال "كريس لانجستون" لصحيفة "مترو" البريطانية بأنه عثر على الوعاء الزجاجي الذي صمم على الطراز الفيكتوري في غابة منعزلة بالقرب من مدينة "أوسويستري" بمقاطعة شروبشاير البريطانية.

وقال "كريس" (48 عامًا)، وهو متخصص في الكشف عن المعادن، بأنه عثر على هذا الاكتشاف المريب بعد أن لاحظ كومة من الأواني الفخارية المكسورة في التراب وذهب لتفقدها مرة أخرى يوم الأربعاء الماضي.

وبعد وصوله الى الزجاجة الصغيرة الشفافة أصيب "كريس" بصدمة عندما انزلق سن في الأنبوب قبل أن يكتشف أيضًا الشعر وما بدا أنه بول.

ويقول علماء الآثار إن الزجاجات المملوءة بمثل هذه الأشياء (بول+شعر+أسنان) كانت رائجة منذ القرن السابع عشر لمنع اللعنات من دخول المنازل.

ويعتقد الناس أن وضع العناصر التي تربط صاحب المنزل بالممتلكات، من شأنه أن يمنع قوى الشر من اختراق الجدران بنجاح.

ولم يكن "كريس" خائفًا من العثور على مثل هذه الزجاجة فحسب، بل شعر بالرعب أكثر عندما اكتشف رأس دمية مقطوعة في مكان قريب.



ويخشى "كريس" فكرة أنه ربما يكون قد أزعج لعنة قديمة وأعاد العناصر إلى موقعها الأصلي لتجنب "أي سحر سيء".

وقبل القيام بذلك، أبلغ "كريس" ضابط الاتصال المحلي الخاص به، والذي أكد أن الزجاجة التي يبلغ ارتفاعها 11.5 سم وعرضها 2 سم تعود إلى ما بين 1860-1900.

وقال "كريس":" كانت هذه رابع زيارتي للموقع بعد أن اكتشفت بعض الفخار المكسور قبل شهرين.

يبدو أن الطبقة العلوية كانت من حوالي عام 1900 إلى عام 1910 حيث كانت هناك بعض الأكواب التذكارية والأشياء المكسورة على السطح".

وتابع: "في الزيارة الأخيرة، وجدت زجاجة سم زرقاء اللون ورأس دمية مكسورة، وبعد ذلك كنت أحفر بعيدًا وخرجت هذه الزجاجة وفكرت "ما هذا بداخلها؟، كان لدي كاميرتي في يدي وفي الفيديو يمكنك رؤيتي أرتجف لأنني أردت فقط تركها".

وأردف يقول: "عند الفحص الدقيق، لاحظت وجود كمية كبيرة من الشعر هناك وهذا جعلني فضوليًا بعض الشيء واعتقدت أنه كان غريبًا بعض الشيء، لذلك أجريت القليل من البحث عبر الإنترنت واكتشفت أنها زجاجة سحر وتم التأكيد لاحقًا على أنها قد تعود إلى عام 1860".

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