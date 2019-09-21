الفاشنيستا الكويتية آسيا عاكف تتخلى عن الحجاب.. وتكشف أسبابها!

تحولت الفاشنيستا الكويتية أسيا عاكف 29 عامًا لحديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلانها خلعها "التوربان" بشكل رسمي بعد سنوات من ظهورعا فيه.

وأعلنت عاكف عن هذا الأمر من خلال فيديو ظهرت فيه بشعرها وتحدثت خلاله عن سبب قرارها هذا، وكشفت أنها شعرت بالحزن لفترة طويلة بسبب ضغوطات الحياة والشهرة، إلا أنها اكتشفت مؤخرًا أنه ليس هذا سبب حزنها بل ازدواجية حياتها وتغير قناعتها لذلك قررت اتخاذ هذه الخطوة الجريئة وخلع الحجاب.

وأضافت بانها ارتدت الحجاب في عمر الـ 19 عن قناعة تامة بذلك الوقت، ولكنها الآن وبعدما أصبحت بعمر الثلاثين فإن قناعتها تغيرت ونضجت أكثر على حد قولها.

واستطردت الفاشنيستا الكويتية أنها كافحت طويلًا لإيصال وجهة نظر المرأة المسلمة في عالم الموضة وهو ما استطاعت بالفعل انجازه خلال السنوات الماضية، وعلقت قائلة: إنها لن تتخلى عن هذا المجال، وقالت أنها تعلم أن الكثير من متابعيها سيتخلون عنها بعد هذا القرار لكنها تتفهمهم.

يُشار إلى ان الفاشنيستا الكويتية أسيا عاكف حققت نجاح كبير في عالم التصميم والأزياء للمحجبات خلال السنوات الماضية.

للمزيد من قسم اختيار المحرر: