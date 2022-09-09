بالدموع والشموع .. كيف ودّع العالم الملكة إليزابيث الثانية؟

في شوارع سيدني وُضعت لها، وأشعلت لها الشموع في كاليفورنيا، فيما أطفأ برج إيفل أنواره وأضاءت دار الأوبرا في أستراليا أشرعتها، كما عُزفت موسيقى God Save the King كل ذلك حزنًا على رحيل الملكة إليزابيث الثانية الخميس عن 96 عامًا.

ومع توالي ردود الفعل الدولية لتعزية عائلة الملكة الراحلة والشعب البريطاني، أعلنت العديد من الدول حول العالم حدادًا رسميًا على الملكة إليزابيث لمدة ثلاثة أيام.

كيف ودّع العالم الملكة إليزابيث الثانية؟

في باريس، أطفأت فرنسا، أضواء برج إيفل الشهير، حدادًا على وفاة الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، فيما نعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الملكة الراحلة، مؤكدًا أنها جسدت استمرارية الأمة البريطانية ووحدتها لأكثر من 70 عامًا.

في سيدني، سيتم إضاءة أشرعة دار الأوبرا لمدة ليلتين بألوان العلم البريطاني تكريمًا للملكة إليزابيث، فيما ترك أفراد من الجمهور رسائل التعازي للملكة في كاتدرائية سانت أندروز في سيدني، أستراليا.

رسائل تعزية في كاتدرائية سانت أندروز في سيدني، أستراليا. (تصوير: مارك ميتكالف / جيتي إيماجيس)

في هونغ كونغ، استخدم البعض وسائل التواصل الاجتماعي يوم الجمعة للتعبير عن حزنهم لوفاة الملكة إليزابيث الثانية، والتي أطلق الكثيرون عليها اسم "السيدة الرئيسة" خاصة لدى كبار السن من السكان في المدينة التي كانت واحدة من آخر مستعمرات بريطانيا.

في "جزر سليمان - Solomon Islands: الواقعة في جنوب المحيط الهادي، والتابعة لبريطانيا، نُكست الأعلام حدادًا على الملكة إليزابيث بصفتها ملكة جزر سليمان.

أما في مدينة سانتا مونيكا بولاية كاليفورنيا الأمريكية، أقام جريج دونوفان مزارًا صغيرًا للملكة الراحلة، وأغرقه بالورود والشموع كما نصب صورة تذكارية للملكة إليزابيث.

وقال دونوفان: "إنه يوم حزين في جميع أنحاء العالم، أمريكا تحب الملكة، فالجميع أصيب بالصدمة، حتى إن السيّاح البريطانيين بكوا في الشوارع".

على الجانب الآخر من القارة الأمريكية، عُرضت صورة للملكة الراحلة وهي مبتسمة في ميدان التايمز سكوير في مانهاتن بنيويورك الذي يعدّ واحدًا من أكبر المراكز التجارية حول العالم.

كما أضاء مبنى إمباير ستيت بنيويورك باللون الأرجواني والفضي تكريمًا لحياة الملكة وإرثها.

مبنى إمباير ستيت بنيويورك (المصدر: ديلي ميل)

كما أضاء مبنى بلدية تل أبيب (التابع لدولة الاحتلال) بعلم بريطانيا تكريمًا لها.

مبنى بلدية تل أبيب (المصدر: الجارديان البريطانية)

في برلين، تم وضع الزهور والشموع خارج السفارة البريطانية، فيما عزفت موسيقى God Save the Queen في شوارع مدينة فينيسيا الإيطالية.

أما في البرازيل، فقد أضاء تمثال المسيح الفادي، المطل على ريو دي جانيرو، بألوان العلم البريطاني (الأحمر والأبيض والأزرق) تكريمًا للملكة الراحلة إليزابيث الثانية.

تمثال المسيح الفادي في البرازيل (المصدر: الجارديان البريطانية)

أما في كينيا، حيث تلقت إليزابيث - التي كانت آنذاك أميرة - نبأ وفاة والدها في عام 1952، عبر الآلاف عن حزنهم لرحيلها، حيث قال فنسنت كاموندي: "إنه يوم حزين لأن كينيا كانت مستعمرة من قبل البريطانيين ، لذا فإن الكينيين جزء لا يتجزأ من النظام البريطاني".

كما تجمع الناس في جميع أنحاء العالم عند السفارات البريطانية لتكريم الملكة إليزابيث الثانية.

كما وقف أعضاء فريق نيويورك يانكيز لحظة صمت تكريمًا للملكة إليزابيث الثانية قبل المباراة ضد مينيسوتا توينز في استاد يانكي يوم أمس الخميس.

المصدر: ديلي ميل

فيما رُفعت صورة الملكة على الشاشة الكبيرة في استاد آرثر آش خلال لحظة صمت قبل بدء الدور قبل النهائي لفردي السيدات في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس.

المصدر: ديلي ميل

كيف ودعت بريطانيا الملكة إليزابيث

تعيش بريطانيا الجمعة، التاسع من أيلول 2022، يومها الأول منذ أكثر من 70 عامًا بدون الملكة إليزابيث الثانية على سدة الحكم، حيث عبر الكثيرون عن حزنهم الشديد على رحيلها بطريقتهم الخاصة.

وفي ليلة ممطرة، شكلت كتيبة من سيارات الأجرة السوداء موكب مهيب في المركز التجاري بالعاصمة البريطانية لندن، للتعبير عن حزنهم لوفاة الملكة إليزابيث.

موكب في وداع الملكة إليزابيث (المصدر: الجارديان البريطانية)

وقال مايكل أكرمان، سائق سيارة أجرة منذ 26 عامًا: "ليز فتاة لندن، إنها ملكتنا، وواحدة منا".

كما أمضى الآلاف ليلتهم الحزينة أمام قصر بكنغهام، في وسط العاصمة البريطانية، ووضعوا أكاليل الزهور خارج بوابات القصر الحديدية السوداء، وتكرر نفس المشهد خارج منزل الملكة في قلعة وندسور.

وأكدت صوفي وهي بريطانية تبلغ 27 عاما جاءت مع صديقتها إلى أمام القصر: "نشعر بالحزن الشديد، جئنا لتكريمها، فقد كانت مثل جدّة للأمة، كانت ضميرنا، إنها خسارة كبيرة لنا، ولا نعرف ماذا سيحدث من دونها".

قصر بكنغهام

كما بدأت بريطانيا اليوم الجمعة فترة حداد لمدة 10 أيام، على رحيل الملكة إليزابيت الثانية مع قرع الأجراس في جميع أنحاء بريطانيا وإطلاق 96 طلقة تحية في لندن، واحدة لكل عام من عمر الملكة الطويل.

إلغاء أحداث رياضية حدادًا على وفاة الملكة إليزابيث

أعلنت الجهات المنظمة للعديد من الأحداث والمواجهات الرياضية تعليق فعالياتها حدادًا على وفاة الملكة اليزابيث الثانية، وهي: