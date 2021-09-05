بحمالة صدر وتنورة شفافة.. مدرسة روسية ترحب بطلابها بوصلة رقص شرقي

فوجئ أهالي وطلاب إحدى المدارس الروسية بوصلة رقص شرقي في حفل العودة إلى المدارس بعد انقطاع دام أشهر.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد أقامت إدارة إحدى المدارس في مدينة خاباروفسك جنوب شرق روسيا حفلًا بمناسبة العودة إلى المدارس تخلله عرضًا لراقصة شرقية ببدلة رقص "جريئة" و"غير محتشمة" لا تليق بالطلاب ولا بأهالهم ولا بالحرم المدرسي.

وأثار العرض الراقص بعض الدهشة عندما أدت إحدى المعلمات معلمة، ترتدي حمالة صدر وتنورة ذات شق جانبي طويل رقصة شرقية على أنغام موسيقى عربية شرقية.

وبحسب ما ورد، شعر رؤساء التعليم المحليون "بالغضب" من وصلة الرقص التي أقيمت أمام أطفال لا تتجاوز أعمارهم السابعة.

وذكر تقرير إعلامي محلي أن "وزارة التعليم أشارت إلى أن مثل هذا الأداء غير مقبول وغير مناسب أمام الأطفال، وشككوا في العمل التربوي الكامل للمدرسة".

وتابع التقرير أن إدارة المدرسة "سيتحمل مسؤولية تصرفات المعلمة، وسلسلة من التحقيقات الرسمية تنتظر المدرسة".

ورأى بعض النقاد بأن وصلة الرقص "لا تناسب" المكان والزمان الذي عرضت فيه، حيث كتب أحدهم: "هل وضع الآباء كل مصروفهم المالية معًا لدفع ثمن هذا العرض؟" فيما شبه آخرون وصلة الرقص بـ"نادي للتعري".

بدورها انتقدت رئيسة مجلس الأمهات ومقره موسكو تاتيانا بوتسكايا، مقطع الفيديو وقالت إن التركيز كان ينبغي أن ينصب على تلاميذ المدارس وليس على وصلة الرقص.

وتابعت: "اليوم الأول للأطفال يجب أن يكون يومً تعريفيًا بالنسبة لهم، التعرف على أركان المدرسة والزي المدرسي والكتب وليس سلوكًا إباحيًا".

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