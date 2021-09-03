فتاة الباحة تستعرض ملاحقة السعوديين لها بعد فيديو العرضة

على ما يبدو أن مسلسل الفتاة التي اقتحمت مسرحًا يشهد رقصة العرضة النجدية، والتي عُرفت بـ" فتاة الباحة "، لا يزال مستمرًا ولم تنتهي حلقاته على الرغم من تقديمها اعتذارًا رسميًا للسعوديين عما بدر عنها.

كما يبدو أن فيديو اقتحام العرضة النجدية في حدث فني على هامش مهرجان خيرات الباحة قد أكسب فتاة الباحة شهرة واسعة رغم تعرضها للانتقاد وهو ما يفسر تلقيها آلاف المتابعات بعد يوم من تدشينها حسابًا على تطبيق "سناب شات".

واستعرضت فتاة الباحة، والتي أطلقت على نفسها اسم "ياروشكا"، صورة تثبت بأن أكثر من 3.800 شخص قام بمتابعتها عبر حسابها الرسمي على تطبيق "سناب شات" الذي كانت قد أشارت سابقًا بأنها أنشأته لتبرير ما حدث في ذلك اليوم.

وأرفقت فتاة الباحة صورة المتابعات التي تلقتها بعبارة: “ابكِ وش في كمان؟ وش صاير؟" في إشارة منها الى استهجانها تعرضها للمتابعة من قبل أشخاص كانوا قد انتقدوها قبل أيام على مواقع التواصل الاجتماعي عبر وسمي "فتاة الباحة" و"كفو رجال الباحة".

وكانت فتاة الباحة قد ظهرت في مقطع فيديو بعد أيام من اقتحامها رقصة العرضة النجدية على المسرح قالت بأنه جرى فهم تصرفها بشكل خاطئ وأن ما قامت به كان عبارة عن تحدٍ.

وقالت في الفيديو موجهة حديثها للشبع السعودي أجمع: "أنا ما إلي بالسوشال ميديا، حتى أني أنشأت حسابًا على تويتر للتعليق على الموضوع لكني حذفت التغريدات وفضلت في أن أطل عليكم في مقطع فيديو".

وتابعت: "أهم شي انا آسفة على ما بدر مني، لم أكن اقصد الإساءة لأي أحد أبدًا، أعتذر لأن التحدي فهم بشكل خاطئ، لأنه مجرد تحدي وطبقته بكل عفوية وبدون تفكير مسبق".

وحول تصوير المشهد ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي قالت "فتاة الباحة": "ليس لأحد الحق في أن يقوم بتصويري أو يشهر بي أو أن يفتروا علي بدون حق ولا أي برهان، حتى أن البنت التي قامت بتصويري لماذا لم تحذف المقطع حين فتحت عباءتي، لا بل قامت بتقريب العدسة علي خاصة لحظة نزولي من المسرح".

يذكر أن مقطع "فتاة الباحة" تصدر قائمة الترند على موقع التدوين "تويتر" طوال الأسبوع الماضي والذي أظهر فتاة ترتدي ثوبًا أسود اللون مع حجاب وكمامة سوداء وهي تحاول أن تقحم نفسها بين مؤدي العرضة قبل أن يدرك الحضور تواجدها الغريب بين أعضاء الفرقة.

وبدا واضحًا استغراب وتعجب أعضاء فرقة العرضة من تواجد الفتاة بينهم قبل أن يتقدم مجموعة من المسؤولين للتواصل معها ويخرجها من المسرح للتجاوب معه بسرعة.

وفي الوقت الذي لم يتسن لموقع البوابة التحقق من مكان تصوير المشهد، إلا أن عدد من المغردين ذكروا بأنه وقع خلال حدث فني على هامش مهرجان خيرات الباحة، وهو مهرجان يقام سنويًا لعرض المنتجات الزراعية والصناعات اليدوية والحرفية لسكان المنطقة الكائنة في جنوب غرب السعودية.

وأثار الفيديو ردود فعل مختلفة، بين منتقدٍ لتصرف الفتاة الذي وصفوه بـ"الجريء" خاصة وأنها كانت الفتاة الوحيدة بين مجموعة من الرجال.

كما عبر البعض عن استيائهم من محاولة الفتاة تشويه سمعة المرأة السعودية عبر إقحام العباءة السوداء في المشهد، فيما عبر البعض عن إعجابهم بتصرف الرجال المتواجدين في المشهد عبر وسم #كفو_رجال_الباحه الذي تصدر قائمة الأكثر تغريدًا على موقع التدوين في السعودية خلال الساعات الماضية.

وأكد المغردون بأن الرقصة التي كان يؤديها الرجال واسمها "العرضة الجنوبية" والمعروفة أيضًا بـ"عرضة غامد وزهران"، تعد رقصة لـ"الحرب، ما هي للحريم.. الحريم ليسوا فرسان أو ذوات قدرة عليها".

في حين عبر قسم من المغردين عن تعاطفهم مع الفتاة مشيرين الى أن المشهد لا يتطلب كل هذا الحديث وبأن تتحول الفتاة الى "ترند" يتحدث عنها الجميع على منصات التواصل الاجتماعي.

فيما رجح عدد من المتعاطفين مع الفتاة بأنها ليست على دراية بأن تواجدها على المسرح أمرًا منتقدًا، خاصة وأن عدة مهرجانات سعودية شهدت سابقًا تواجد فتيات أجنبيات إلى جانب الرجال في رقصات العرضة.