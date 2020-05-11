"برجر كنج" و"ماكدونالدز" تقدمان 100 ألف وجبة لدعم الحملة "أطول صندوق تبرعات في العالم"

منذ الإعلان عن مبادرة «أطول صندوق تبرعات في العالم» التي يعود ريعها لدعم "حملة 10 ملايين وجبة"، تتواصل المساهمات من قطاعات الأعمال والشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة والأفراد في المبادرة المتزامنة مع شهر رمضان المبارك.

وأعلنت كلٌ من "برجر كنج" و"ماكدونالدز" تقديم 100 ألف وجبة لدعم الحملة، بواقع 50 ألف وجبة من كل منهما، فيما تقدم "تكساس تشيكن" ألفي وجبة مساهمةً في توفير الدعم الغذائي لمحتاجيه.

​

وتقدم سلاسل مطاعم الوجبات السريعة الداعمة للمبادرة مساهماتها بصيغة قسائم شرائية مخصصة للمستفيدين، لتكمّل مساهمات قطاع المطاعم وخدمات الضيافة في مبادرة "أطول صندوق تبرعات في العالم" التي أطلقتها "مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" وبرج خليفة لإتاحة الفرصة للمتبرعين من الأفراد والشركات والمؤسسات وفاعلي الخير للمساهمة بثمن وجبات غذائية عبر الموقع الإلكتروني للمبادرة www.tallestdonationbox.com تذهب لحملة «10 ملايين وجبة» التي توفر شبكة تضامن مجتمعي وأمن غذائي خلال شهر رمضان المبارك للمحتاجين والأسر المتعففة والشرائح الأقل دخلًا.

فلنكن أضواءً تملأ السماء وتشعّ أملاً في حياة كل محتاج. ساهم في إنارة أطول صندوق تبرعات في العالم على واجهة #برج_خليفة. تبرّع الآن. https://t.co/u2Uiojs4NP#أطول_صندوق_تبرعات_في_العالم #ضوء_واحد_وجبة_واحدة #عشرة_ملايين_وجبة pic.twitter.com/SDN8GmlBKm — مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية (@MBRInitiatives) May 5, 2020

لقراءة المزيد على البوابة:

دبي تطلق "أطول صندوق تبرعات في العالم".. والمساعدات تضيء برج خليفة