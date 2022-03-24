برج إيفل يزداد ارتفاعًا بمقدار ستة أمتار لهذا السبب

كشفت التقارير مؤخرًا عن ازدياد ارتفاع برج إيفل ستة أمتار، وذلك بعد أن قام المهندسون برفع هوائي اتصالات جديد فوق أكثر المعالم شهرة في فرنسا وفي العالم.

وكان السائحون قد شهدوا في ساحة تروكاديرو عملية تركيب الهوائي الرقمي الجديد الذي تم نقله بواسطة مروحية، وفي هذا الخصوص قال جان فرانسوا مارتان رئيس الشركة التي تدير برج إيفل أن التقدم العلمي كان جزءًا لا يتجزأ من تاريخ برج إيفل الممتد 132 عامًا والمعروف محليًا باسم "السيدة الحديدية".



وأضاف: "منذ اختراع الإذاعة في بداية القرن العشرين والآن. عقودا بعد عقود، كان برج إيفل شريكا لجميع تقنيات البث، لذا فقد عدنا هذا الصباح مرة أخرى".

كان ارتفاع برج إيفل يبلغ 312 مترا فقط عندما تم افتتاحه عام 1889، وبعد هذه الإضافة الأخيرة، يبلغ ارتفاع البرج الآن 330 مترا.

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