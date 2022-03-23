جريمة تهز سوريا .. العثور على جثة طفلة بعد اختطافها بريف حلب

سادت حالة من الحزن والألم على الشارع السوري بعد أن فُجعت أسرة من ريف حلب بوفاة طفلتهم البالغة من العمر 3 سنوات بعد أقل من يوم على اختطفاها من أمام منزل ذويها.

وذكرت وسائل إعلام محلية في سوريا بأن القصة المؤلمة بدأت حين أبلغت أسرة الطفلة غصون شوكان عن تغيبها عن منزل ذويها الواقع في قرية كفرة شرقي أعزاز في ريف حلب الشمالي.

واستجابت الجهات الأمنية لبلاغ العائلة وبدأت بالبحث عن الطفلة فيما انضم أهالي القريبة في عمليات البحث قبل أن يتم العثور على الطفلة غصون جثة هامدة بالقرب من منزل ذويها.

وذكرت مصادر مطلعة بأن مجهولين أقدموا على خطف الطفلة الراحلة غصون ظهر الاثنين الماضي، 21 مارس 2022، قبل العثور عليها جثة هامدة وعليها آثار تعذيب.

وأشارت المصادر إلى أن شرطة المنطقة لم تُعلق على الحادثة بعد، وأن التحقيقات مستمرة لمعرفة خلفية الحادثة والجُناة.

فيما ذكرت صفحات إخبارية محلية أن الطب الشرعية في أحد مستشفيات ريف حلب تسلم جثة الطفلة غصون، لمعرفة أسباب الوفاة.

وعبر وراد مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا والعالم العربي عن حزنهم لوفاة الطفلة غصون، مطالبين الجهات الرسمية بضرورة تحديد الجاني تحضيرًا لمحاسبته ومعاقبته على فعلته الشنيعة.

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