بطريقة غريبة..جزائرية تحاول قتل زوجها بزيت الطبخ!

أوقفت السلطات الجزائرية أمرأة في الأربعينيات من العمر، وذلك بعد أن حاولت قتل زوجها حرقًا بحسب ما نقلت صحيفة "النهار" المحلية في الجزائر.

وفي التفاصيل، أوضحت الصحيفة أن المرأة الجزائرية المتهمة سكبت الزيت الساخن على وجه زوجها وجسده، وذلك بعد وقوع خلاف فيما بينهما، وقد أدى زيت الطبخ إلى التسبب بحروق خطيرة للرجل، مما استدعى نقله إلى المستشفى ووضعه تحت العناية المشددة لحوالي الأسبوع.

وفيما بعد ألقت السلطات الجزائرية القبض على الزوجة التي وجهت لها تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، حيث تعرف المادة 254 من قانون العقوبات الجزائري جريمة القتل بأنها إزهاق لروح شخص، وتكون عمدًا عندما يكون القتل مقصودًا ومخططًا من قبل الجاني.

ووفقا لنص المادة 255 وما يليها من القانون نفسه، العمد هو اقتران القتل بالإصرار، ويكون مسماه هنا الاغتيال وأن في هذه الحالة توجد خطوة قبل القتل تميزه عن القتل العادي وهي التفكير والتخطيط والترصد، وتكون العقوبة الإعدام حتى لو لم تنجح الجريمة، حيث يعاقب على المحاولة أيضا.

وفي الجلسة الأولى أمام قاضي التحقيق، تم تقرير الإبقاء على توقيف الزوجة ووضعها في السجن إلى حين تعيين موعد جلسة المحاكمة، بحسب الصحيفة.

للمزيد من اختيار المحرر اقرأ أيضًا:

ولادة جرو باللون الأخضر في كندا .. ومالكوه في حالة صدمة