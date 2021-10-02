ثعبان يقتل طفلة داخل المنزل في أبها .. لم تتجاوز الـ6 سنوات

سادت حالة من الحزن في الشارع السعودي بعد وفاة طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات بعد تعرضها للدغة أفعى سامة كانت قد تسلسلت خلسة الى منزل ذويها في أبها وأنهت حياتها على الفور.

وذكر والد الطفلة الراحلة تمارا عبدالرحمن بأن الثعبان كان يترصد لابنته في دورة المياه بمنزله، ونظرًا لصغر عمر الطفلة لم تنتبه إلى وجوده في المرحاض، حتى أصيبت بلدغة منه.

وأشار والد الطفلة الى أن أصيب بالذهول لوجود مثل هذه الحيوانات داخل دورة المياه، خصوصًا أن منزلهم يقع في مدينة أبها.

وتم نقل الفتاة إلى مستشفى عسير المركزي بمدينة أبها، وأدى تدهور حالتها الصحية إلى نقلها للعناية المركزة في حالة حرجة، حتى لقيت حتفها عصر اليوم.

وقال الأب بقلب حزين بأن ابنته الراحلة تمارا كانت قد بدأت مؤخرًا رحلتها الدراسية بكل سعادة، لكن الله لم يكتب لها أن تكملها.

وفي الختام، أعرب الوالد المكلوم عن رضاه بقضاء الله.