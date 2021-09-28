توقيف فتاتين خالفتا الذوق العام خلال احتفالات اليوم الوطني السعودي

ما يزال الشارع السعودي منشغل بأخبار وتفاصيل احتفالات اليوم الوطني الـ91 والذي شهد مظاهر وسلوكيات مريبة شكلت صدمة لدى كل من رآها واعتبروها "دخيلة" على المجتمع السعودي.

ومنذ يوم الخميس الماضي، 23 سبتمبر 2021، ومقاطع الفيديو وصور اليوم الوطني تجتاح منصات التواصل الاجتماعي "يوتيوب، فيسبوك، تويتر، إنستغرام" والتي رصدت مخالفات للذوق العام وحالات تحرش صادمة.

شباب يتحرشون ويحاصرون فتاة داخل سيارتها في احتفالات اليوم الوطني ! pic.twitter.com/WOut3sgeyr — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) September 23, 2021

وفي الوقت الذي عبر فيه الشارع السعودي عن استياءه من هذه المشاهد، توالت تصريحات وزارة الداخلية السعودية في كل ساعة بتصريح يعلن القبض عن المخالفين والمتحرشين الذين أساءوا وشوهوا صورة السعودية في يومها الوطني.

تجمهر وصياح حول فتاة خلال فعاليات اليوم الوطني السعودي ! pic.twitter.com/bcjs1Zbs9a — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) September 24, 2021

ومنذ يوم السبت الماضي، أعلنت وزارة الداخلية السعودية توقيفيها عددًا من المتحرشين والمخالفين لقوانين الذوق العام المعمول بها في البلاد كان آخرها إلقاء القبض على فتاتين ظهرتا في مقطع فيديو مؤخرا بشكل "يخالف الذوق العام".

عاجل من سناب الداخلية:



"تم القبض على فتاتين خالفتا الذوق العام"#تم_القبض pic.twitter.com/UPWwiAh1EE — WHR (@whrumor) September 27, 2021

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، المقدم محمد الشهري "بأنه إشارة إلى ظهور فتاتين خالفتا الذوق العام في مقطع فيديو في أحد الأماكن العامة، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكن الجهة المختصة بشرطة محافظة الخبر من تحديد هويتهما وإحضارهما، وتطبيق عقوبة مخالفات لائحة المحافظة على الذوق العام بحقهما".

كما أعلن المتحدث باسم شرطة منطقة القصيم، بدر السحيباني، الإثنين، أن الجهات الأمنية ألقت القبض على ثلاثة مواطنين ارتكبوا جريمة تحرش بفتاة أثناء قيادتها مركبتها في أحد الطرق العامة بالمنطقة.

صورتان تؤكد بأنه لا مكان في وطننا للمُىَحرشين، وسيتم عقابهم جميعًا 💚👏🏻#تم_القبض pic.twitter.com/EMds4LRsfp — WHR (@whrumor) September 25, 2021

في حين أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أن الجهات الأمنية بمحافظة الطائف قبضت على شاب تحرش جنسيًا بفتاة كانت ترتدي عباءة برتقالية اليوم وهو مواطن في العقد الثاني من العمر.

وفي حادثة أخرى، أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم التحرش وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على مقيم من الجنسية المصرية في العقد الرابع من العمر، لارتكابه جريمة التحرش بالنساء في عدد من الأماكن العامة بمحافظة جدة وتوثيق ذلك.