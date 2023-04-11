حفل ميلاد أسطوري لابن الملياردير الهندي أمباني في دبي

البوابة - احتفل أنانت أمباني، أصغر أبناء الملياردير الهندي موكيش أمباني ، بعيد ميلاده الثامن والعشرين في أحد المنتجعات الفاخرة في دبي بحضور عدد كبير من المشاهير والنجوم ورجال الأعمال من الهند وجميع أنحاء العالم.

واختارت عائلة موكيش الاحتفال بهذه المناسبة في منتجع "تيرا سوليس - Terra Solis"، الذي يُعد من أشهر وأفخم المنتجعات السياحية في دبي.

وتواجدت راديكا ميرشانت، خطيبة أنانت، في حفل الميلاد إلى جانب عدد كبير من الأصدقاء من بينهم ابنة الممثلة الراحلة سريديفي كوشي كابور وصديقها أورهان أواتراماني.

وشاركت صفحة تُعنى بأخبار عائلة “أمباني – Ambani” عبر تطبيق إنستغرام مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو من حفل الميلاد حيث شوهد أنات وهو يستمتع بأوقاته مع عائلته وخطيبته وأصدقاءه.

كما قدم الفنان الباكستاني عاطف أسلم فقرة غنائية في حفل الميلاد، إلى جانب المغني الهندي الشهير B Praak الذي قدم وصلة عنائية على ضوء الألعاب النارية.

وانشغلت وسائل الإعلام الهندية في تغطية تفاصيل حفل ميلاد أنانت الذي وصفته بـ"الحدث الرائع" نظرًا للديكورات الفاخرة والتجهيزات الأنيقة بالإضافة إلى الضيوف والحضور الذين يُعدون من الشخصيات الهامة في الهند.

كما غنى الفنان الباكستاني راحت فتح علي خان أغنيته الشهيرة "تيري ميري" من فيلم بوليوود الشهير Bodyguard.

خطوبة أنانت أمباني

أعلن أنانت خطوبته من راجيكا ميرشانت، ابنة رجل الأعمال فيرين ميرشانت، في وقت سابق من هذا العام في حفل ضخم أقيم في مومباي.

وبعد إعلان خطوبته، وردت تقارير مفادها أن موكيش اشترى فيلا بجانب الشاطئ بقيمة 80 مليون دولار في نخلة جميرا - دبي، لشركة Anant Ambani العام الماضي، والتي تحتوي على 10 غرف نوم والعديد من وسائل الراحة الفاخرة.

أنانت أمباني

أنانت أمباني هو أصغر أبناء نيتا وموكيش أمباني، ويُعرف بطبيعته المتواضعة وحبه للحيوانات.

درس أنانت أمباني، كإخوته أكاش أمباني وإيشا أمباني بيرامال، في مدرسة Dhirubhai Ambani الدولية في مومباي وأكمل تخرجه من جامعة براون، رود آيلاند.

ويُعد أنانت أحد ورثة إمبراطورية أمباني ريلاينس إندستريز، ففي أغسطس 2022، قدمه موكيش كقائد لأعمال الطاقة الجديدة في الاجتماع السنوي الخامس والأربعين لشركة ريلاينس إندستريز.