حنين حسام تنهار بالبكاء وتتوسل القاضي في جلسة إعادة محاكمتها

تصدرت حنين حسام محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، وذلك بعد جلسة إعادة محاكمتها في الحكم الذي صدر ضدها بشكل غيابي بالسجن لمدة 10 سنوات مع غرامة 200 ألف جنيه بتهمة الاتجار بالبشر.

وفي التفاصيل، انهارت فتاة التيك التوك حنين حسام بالبكاء بعد رفع الجلسة في إعادة المحاكمة، وظلت تكرر كلمات غير مفهومة وهي ماثلة في قفص الاتهام، حيث قالت : "يا رب خدني أنا مش قادرة استحمل"، في حين وجهت طلب للمحكمة وقالت: "أنا ليا طلب..عاوزة أطلع بره القفص اسمع الجلسة"، ليرد القاضي عليها بالرفض ويقول: "أنا سمعتك بما فيه الكفاية..ودفاعك هيترافع".

وعلى الرغم من ذلك، لم تتوقف حنين حسام عن البكاء، وطلبت من المحكمة الاستماع إليها مرة أخرى، إلّا أن القاضي رفض ذلك، مؤكدًا أنه سمع لها بما يكفي خلال جلسات المحاكمة وأن الآن دور محامي الدفاع الخاص بها ليتحدث بالنيابة عنها، والذي قال: "أركان الجريمة لم تتحقق كونها يشترط لاكتمال أركان جريمة الاستغلال لا بد أن يتوفر ركن وهو ما لم يتم".

وكانت حنين حسام فتاة التيك التوك في مصر، وجهت لها تهمة الاتجار بالبشر، حيث أنها اتهمت باستغلال طفلتين لم يتجاوزا الـ18 من العمر وغيرهم من الفتيات، واستخدمت الفتيات القاصرات في الدعوات للتحريض على الفسق والإغراء من خلال زعمها توفير فرص عمل لهن، تحت ستا عملهن كمذيعات من خلال إحدى التطبيقات الإلكترونية.

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