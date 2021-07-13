دولة عربية تخالف السعودية وتعلن الأربعاء أول أيام عيد الأضحى!

أعلنت المحكمة العليا في السعودية قبل أيام أن وقفة عرفة ستكون في الـ 19 من يوليو وأن عيد الأضحى في الـ 20 لكن دولة عربية خالفت السعودية لعدم تحري هلال شهر ذو الحجة.

وقالت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب أن غرة شهر ذي الحجة 1442 هو الاثنين 12 يوليو 2021، وأن عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الأربعاء 21 يوليو الجاري.

وعليه فإن شهر ذي القعدة يكون قد استكمل الثلاثين يومًا، وفق البلاغ نفسه، وتكون غرة شهر ذي الحجة يوم الاثنين 12 يوليو 2021، خلافًا للسعودية وغالبية الدول العربية التي استهلت شهر ذي الحجة يوم الأحد 11 يوليو 2021.

وكانت دار الإفتاء المصرية أكدت السبت، أن الأحد 11 يوليو 2021، هو أول أيام ذي الحجة 1442 هـجري.

وأفادت بأن يوم الاثنين، 19 من الشهر الجاري، سيوافق التاسع من ذي الحجة، أي يوم عرفة، على أن يكون يوم الثلاثاء، الموافق 20 من الشهر نفسه، أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وكذلك، أعلن مفتي عام الأردن عبد الكريم الخصاونة، أن يوم الثلاثاء العشرين من الشهر الجاري، هو عيد الأضحى في الأردن، وهو اليوم نفسه الذي أكدته سلطنة عمان، بحسب وكالة الأنباء العمانية.

والأمر ذاته سيكون في فلسطين، حيث أكد الشيخ محمد حسين، مفتي فلسطين، أن عيد الأضحى المبارك، سيوافق يوم الثلاثاء العشرين من الشهر الجاري.

وبذلك تكون المغرب هي أول دولة تخالف اتفاق السعودية ومصر وسلطنة عمان والأردن وفلسطين على أن يوم الثلاثاء، العشرين من الشهر الجاري، هو أول أيام عيد الأضحى.

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