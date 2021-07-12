سروال باب الحارة يباع بـ3300 ريال سعودي.. بالينسياغا تهورت بعض الشيء

طرحت دار الأزياء الفرنسية "بالينسياغا" بنطالًا جديدًا في الأسواق العالمية أثارت فيه الجدل بين زبائنها في العالم العربي نظرًا لتصميمه الغريب وسعره المبالغ به.

وشبه رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي بنطال "بالينسياغا" الجديد بـ"سروال باب الحارة" حيث كان يرتديه أبطال المسلسل الشهير بأجزاءه الطويلة.

وأطلق النشطاء العرب على البنطال اسم "سروال باب الحارة" معربين عن استيائهم من سعره العالي ووصفوه بـ"المبالغ به" فهو يباع مقابل 3300 ريال سعودي أي ما يعادل 879 دولار أمريكي.

وتراوحت تعليقات النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بين السخرية من تصميم البنطال والاستياء من سعره، حيث كتب أحدهم: "الله يرحم جدتي كانت تلبس مثله ب10 ريال".

فيما كتب آخر: "الشرهه مو عليهم على إلي يشتري منهم" في الوقت الذي سارعت فيه بعض الفتيات إلى تنسيقه مع إطلالات متنوعة للحصول على لوك عصري وغريب في آن واحد.

وكانت دار "غوتشي-Gucci" الإيطالية للأزياء قد أثارت الجدل قبل أشهر بمجموعتها الجديدة من الأحذية والتي شكلت "صدمة" لدى عشاق الموضة حول العالم.

ونشرت دار "غوتشي"، المملوكة لشركة كيرينغ الفرنسية المعروفة ب PPR، عبر موقعها الرسمي على الإنترنت الحذاء الجديد والذي يبدو "قذرًا" من خلال ألوانه البالية والتي توحي بأن الحذاء استخدم لفترة طويلة من الزمن بدون تنظيف أو حتى اهتمام.

لكن المفاجأة لم تتوقف عند هذا الحد، بل شملت أيضًا سعر المنتج (أي الحذاء) والذي يحمل اسم Screener GG sneaker حيث يصل إلى 800 دولار أميركي.

وأشارت "غوتشي" الى أن المنتج الذي أثار جدلًا واسعًا متاح بعدة ألوان، وأضافت أنه مُستلهم من تصاميم تعود إلى سبعينيات القرن الماضي.