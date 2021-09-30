سجن كويتي 15 عامًا اعتدى على فتاة روسية ثم ادعى جنونه

قضت محكمة الجنايات الكويتية بحبس مواطن 15 عامًا مع الشغل والنفاذ لاعتداءه جنسيًا على فتاة روسية وهتك عرضها ثم ادعى بأنه مجنون كي يتملص من التهمة.

وبحسب وسائل إعلامية كويتية، فإن المتهم تعرض للمجني عليها أثناء ممارستها الرياضة في ممشى بمنطقة سلوى في يوم 13 أبريل 2020 ثم هتك عرضها بغير رضاها.

كما شرع المتهم في مواقعة المجني عليها بغير رضاها بأن قام بتكتيفها وضربها وشل حركة مقاومتها محدثًا بذلك إصاباتها الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي.

وأكد دفاع السفارة الروسية المحامي عبدالمحسن القطان للمحكمة توافر أركان الشروع في جريمة المواقعة بالإكراه بحق المتهم، مبينًا أنه أتى جميع الأفعال المكونة للركنين المادي والمعنوي للجريمة.

وشدد القطان على أنه ثبت بيقين جازم لا يخالطه أدنى شك قيام المتهم بارتكاب وقائع الاتهام المسندة إليه في الزمان والمكان سالفي البيان، وتوافرت في حقه الجرائم محل الاتهام بجميع أركانها الواقعية والقانونية.

وخلال المحاكمة، حاول المتهم إنكار التهم الموجهة إليه مدعيًا أنه غير مدرك لأفعاله وتصرفاته لأنه مصاب بالجنون، إلا أن محامي الدفاع أكد أن التقارير المقدمة أثبتت سلامة قواه العقلية وقت ارتكابه الجريمة.