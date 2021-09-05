سعودي يتحرش بالنساء في المدينة المنورة.. ومغردون: نطالب بهيئة الأمر بالمعروف

ألقت الجهات الأمنية السعودية القبض على شاب تحرش بسيدات في أحد المرافق العامة في المدينة المنورة.

وبحسب مقطع الفيديو الذي جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد ظهر الشاب وهو يتعمد ملاحقة مجموعة من النساء وأمطرهن بسيل من الشتائم والعبارات الجرئية وأظهر أمامهن سلوكيات تتنافى مع الذوق العام.

وطالب متداولو الفيديو بضرورة القبض على الشاب ومعاقبته ليكون عبرة لغيره، فيما أوعز عدد من المغردين سبب انتشار ظاهرة التحرش في الأماكن العامة هو غياب هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وبعد ساعات من انتشرا الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي أعلنت السلطات الأمنية تحركها فورًا وتمكنها من تحديد هويته والقبض عليه.

وكشفت شرطة المدينة المنورة بأن المتحرش الذي ظهر في الفيديو هو مواطن سعودي في العقد الثالث من عمره وتمت إحالته إلى فرع النيابة العامة لبدء التحقيق في الواقعة.

وطرح قسم من المغردين السعوديين التساؤلات حول عقوبة التحرش في بلادهم والتي قد تكون رادعًا قانونيًا وصارمًا للحد من هذه الظاهرة.

ويُعرف القانون السعودي "التحرش" بأنه "كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة".

وجاء ذلك التعريف ضمن أول نظام لمكافحة التحرش في البلاد، الذي أقر في عام 2018 حاملًا في تفاصيله 8 مواد.

وفي شهر يناير الماضي، أضاف مجلس الوزراء السعودي فقرة جديدة إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش، تفيد بجواز نشر ملخص الحكم في الصحف المحلية على نفقة المحكوم عليه.

#النيابة_العامة

أهداف نظام مكافحة جريمة التحرش :-

1-الحيلولة دون وقوع جريمة التحرش .

2- تطبيق العقوبة على مرتكبيها .

3- حماية المجني عليهم في هذه الجرائم.

4- صيانة الخصوصية والكرامة والحريات الشخصية ، التي كفلتها الشريعة الإسلامية، والأنظمة المرعية . pic.twitter.com/VgDHCZ3KrV — النيابة العامة (@bip_ksa) June 9, 2018

وجاءت المادة الثانية من النظام بالأهداف الأساسية لإقراره وهي "مكافحة جريمة التحرش، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه؛ وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية، التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة".

وفي حالة تنازل المجني عليه عن حقه أو عدم تقديمه لشكوى رسمية، فهذا لن يكون عائقًا أمام الجهات الرسمية من أخذ اللازم لتحقيق المصلحة العامة، كما أقرت المادة الثالثة.

فصل النظام العقوبات المحددة، لتشمل السجن لمدة لا تزيد على سنتين، وغرامة مالية لا تزيد على مئة ألف ريال (26 ألف دولار أميركي) أو إحدى هاتين العقوبتين، على كل من ارتكب جريمة تحرش.

وقد تتضاعف العقوبة في حالة التكرار أو في حالة اقتران الجريمة بظروف أخرى، لتكون عقوبة بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، والغرامة المالية لا تزيد على ثلاثمئة ألف ريال (نحو 78 ألف دولار أميركي)، أو بإحدى هاتين العقوبتين.