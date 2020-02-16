"سيارا" تجرف هيكلًا عظميًا غامضًا لشاطئ إسكتلندي.. ونشطاء يرجحون وفاة وحش "لوخ نس" الأسطوري

احتلت "عاصفة سيارا" والتي أطلق عليها اسم "عاصفة القرن" الصفحات الأولى بالصحف العالمية، نظرًا لاتساعها وأثرها المُدمر منذ الساعات الأولى التي اجتاحت فيها القارة العجوز متسببة في قتل سبعة أشخاص وإصابة آخرين بجروح، فضلًا عن إلغاء مئات الرحلات الجوية واضطراب حركة القطارات وحرمان آلاف المنازل من التيار الكهربائي.

كما أثارت عاصفة "سيارا" ضجة واسعة النطاق بعد أن جرفت هيكلًا عظميًا ضخمًا إلى شاطئ أبردين في إسكتلندا.

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وعثر على هيكل المخلوق الغامض على الشاطئ، يوم الأحد 9 فبراير، عقب العاصفة "سيارا" مع رياح بقوة 90 ميلًا في الساعة، مصحوبة بأمطار غزيرة.

ووقع تحميل صورة المخلوق المروع من قبل Fubar News في 9 فبراير، ما أشعل العديد من نظريات المؤامرة والسخرية والتكهنات حوله وفاة وحش "لوخ نيس" الشهير.

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وأدت الفقرات الضخمة وما يبدو أنهما عظمان بارزان متجهان إلى الأعلى مع نهاية الهيكل العظمي الغامض، إلى التفكير في المخلوق الأسطوري وحش "لوخ نيس".

وتضاربت التكهنات بشأن هوية هذا المخلوق، حيث أشار البعض إلى أنه ربما يكون أحد شخصيات أفلام الخيال الكلاسيكية على غرار Tremors وDavid Lynch و Dune، بينما كان آخرون مقتنعين بأنه تمساح ضخم أو أنه أحد أرجل أخطبوط عملاق، لكن الغالبية استقروا على أن البقايا تعود إلى حوت أو دولفين كبير.

وعلى الرغم من عدم توفر أي دليل على وجود وحش لوخ نيس الأسطوري، إلا أن الكثيرين تمسكوا بأن الهيكل العظمي الغامض يعود لوحش البحيرة الشهير.

في حين أشار البروفيسور "ديفيد لوسو" من جامعة أبردين، إلى أنه سيحتاج إلى مزيد من المعلومات لتحديد هوية المخلوق، قائلًا: "للأسف من هذه الصورة، لا يمكننا أن نقول الكثير غير إنه نوع من الحيتان".

وحش لوخ نس

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هو مخلوق غير مؤكد الوجود، يُعتقد بأنه سليل مجموعة باقية من البلصورات (plesiosaurs)، على الرغم من أن وصفه يختلف من شاهد لأخر.

ويُقال أنه يسكن بحيرة لوخ نس في اسكتلندا، التي تعتبر أكبر بحيرة مياه عذبة في بريطانيا العظمى.

قام السير "بيتر سكوت" بإطلاق اسم "نيسيتيراس رومبوبتيريكس" (باللاتينية: Nessiteras rhombopteryx) على وحش البحيرة وذلك في مجلة نيتشر، وهذا الاسم يوناني معناه "وحش نس ذي الزعانف ماسيّة الشكل".

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