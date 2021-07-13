شاب عراقي يُصدم بجثة أمه محترقة بعد فاجعةمستشفى الناصرية

فُجع الشعب العراقي والعربي بوفاة 54 شخصًا في حريق مستشفى الحسين المخصص لمصابي فيروس "كورونا" المُستجد مساء أمس الاثنين.

وأعلنت هيئة الصحة بمحافظة ذي قار العراقية أن حريقًا اندلع في مستشفى الحسين التعليمي وقد توجهت فرق الدفاع المدني إلى مكان الحادث.

وأضافت الهيئة أن هناك عددًا من المصابين الذين تعرضوا للحرق حالاتهم خطرة.

من جهتها أعلنت السلطات المحلية في ذي قار، إخماد حريق المستشفى بالكامل وإعلان حالة الطوارئ.

وبحسب شرطي في الموقع فإن تقارير الشرطة الأولية تشير إلى أن انفجار خزان أوكسجين داخل جناح مرضى كوفيد-19 هو السبب المرجح لنشوب الحريق.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ألسنة النيران وهي تلتهم المبنى الذي تصاعدت منه أعمدة الدخان الأسود.

كما انتشر مقطع فيديو مؤلم يوثق اللحظة التي عثر فيها أحد الشباب العراقيين جثة هامدة بعد ن خسرت حياتها في حريق المستشفى.

إقالة مسؤولين في وزارة الصحة العراقية

أقال رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي مدير صحة ذي قار ومديري مستشفى الحسين ومدير الدفاع المدني في المحافظة وإخضاعهم للتحقيق عقب الحريق المأساوي.

كما قرر الكاظمي البدء بتحقيق حكومي عالي المستوى، للوقوف على أسباب الحادثة، وإيفاد فريق حكومي وأمني لذي قار لمتابعة الإجراءات ميدانيًا.

كما تم توجيه مختلف الوزارات بإرسال مساعدات طبية وإغاثية عاجلة إلى محافظة ذي قار، وإعلان الحداد الرسمي على أرواح ضحايا الحادثة.

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